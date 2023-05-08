Siber dolandırıcılardan 3 milyon liralık vurgun

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Manisa ve İzmir illerinde siber dolandırıcıların 450 kişiyi banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanarak 3 milyon 500 bin Türk lirası dolandırıldığını tespit edildi.

JANDARMADAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 23 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekiplerinin uzun süreli ve dikkatli takibi sonucunda tespiti yapılan 23 şüpheli hakkında Ankara İl Jandarma Komutanlığından 120 Jandarma personelinin katılımıyla Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli adreslerinde yapılan arama sonucunda; 13 cep telefonu, 9 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek ve 1 adet hard disk ele geçirildi.