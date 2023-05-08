Son dakika: 45 bin öğretmen ataması gerçekleştiriliyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki '45.000 Öğretmen Atama' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ÖĞRETMENLERİN YARISI DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV YAPACAK"

"Son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluştuk. Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Yaklaşık 2002'de 500 bin öğretmenimiz vardı. Bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. 'Şu kadar öğretmen atayacağız' diyerek bu iş olmuyor. Tarihinde ne yaptın, ne kadar öğretmen atadın? Bunları söyle…

"TEK KALEMDE EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI"

Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor. Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz. Atanacak öğretmenlerin yarısı deprem bölgesinde görev yapacak.

142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken, 650 bin konutu yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Giden canlarımızı geri getiremesek de yıkılanın yerine çok daya sağlamını ve modernini yapacağız."