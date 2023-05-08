SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs çağrısı: Gelin ilk turda bu işi bitirelim

"TEK ÖZELLİĞİ GİRDİĞİ HER SEÇİMİ KAYBETMEK OLANLA BU İŞ OLMAZ"

Geleceğimizi beraber inşa etmeye var mıyız? 14 Mayıs'ta bunun adımını atıyor muyuz? Eser ve hizmet siyasetinde kimse bizle yarışamaz. Bu iş öyle mutfak masasında aklına geleni söylemeye benzemez. Tek özelliği girdiği her seçimi kaybetmek olanla bu iş olmaz. Karadeniz gazını bu ay konutlarda tamamen ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca mutfak ve sıcak su tüketimini de faturadan düşürüyoruz. Gabar'da bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle zenginleştirerek kendi ihtiyacımızı karşılar hale geleceğiz. Güneş enerjisinde zaten Avrupa'da birinciyiz.