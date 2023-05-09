AK Parti seçim otobüsüne saldırı: PKK sloganları attılar Başkan Erdoğan’a hakaret ettiler!

BU MEKAN KUMARHANE Mİ, SEÇİM OFİSİNİZ Mİ?

Sayan, "Size boyun eğeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Bugüne kadar yalan iftira ve baskı ile işi götürmeye çalıştınız. Artık bunları unutun. Bugüne kadar bütün tahriklerinize rağmen memleketimizin selameti ve huzuru için hep sustuk. Tahriklerinize rağmen duruşumuzu bozmadık. Biliyorum topladığım kalabalıklar, yaptığım çalışmalar, birlik ve beraberlik sözlerim sizi rahatsız etmiş. Ama biz kardeşlik sözlerini söylemeye devam edeceğiz. Ayrıca Bu kumarhane ne zamandan beri sizin seçim ofisiniz oldu. Karar verin bu mekan kumarhane mi? Seçim ofisiniz mi?" diye konuştu.