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Giriş Tarihi: 9.5.2023 18:30

AK Partili Hızal’dan İzmir Büyükşehir ve CHP’ye ‘soğanlı’ salvo!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her yağmurda su basan tarihi kemeraltı Çarşısında başlattığı altyapı çalışmalarını bir türlü tamamlayamadı. Durum böyle olunca yazın toz toprak kışın ise yağmur ve çamur içinde dükkanını açmak zorunda kalan esnaf yaşananlara isyan etti. Esnaf bir türlü tamamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle büyükşehir belediyesini protesto etmek için uzun süre asfaltlanmayan yola soğan ekti. Yaşananlara bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’dan geldi. Hızal, sosyal medya hesabından Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki yolların bozuk halinden dolayı, esnafın yola soğan ektiği ve soğanların yeşillendiği görüntüleri paylaşarak, ‘’İzmirli hemşehrilerimiz yola soğan ekiyor ve yetiştiriyor. Tek başına yönettiği İzmir'de bir sokağı düzeltemeyenler, 6 Parti ve HDP ile ne iş yapabilirler?’’ ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Hızal’dan İzmir Büyükşehir ve CHP’ye ‘soğanlı’ salvo!

Konak'taki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun süredir bitirilemeyen altyapı çalışmaları tarihi çarşıda işyeri bulunan esnafı adeta canından bezdirdi. Her yağmurdu su basan çarşının yılan hikayesine dönen altyapı çalışmalarının uzun süredir devam etmesi nedeniyle işleri durgunlaşan ve sinek avlayan esnaf Büyükşehir Belediyesini protesto etmek amacıyla altyapı çalışması nedeniyle kazılan fakat uzun süredir asfaltlanmayan sokağına soğan ekti.

HIZAL O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kemeraltı esnafının yola soğan ektiği ve soğanların yeşillendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir ve CHP'yi hedef aldı.

CHP'NİN YÖNETTİĞİ İZMİRDEN BİR MANZARA DAHA

Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "CHP'nin yönettiği İzmir'den bir manzara daha. Kemeraltı'nda 2 yıldır düzeltilmeyen esnaf ve dükkan dolu bir sokak. İzmirli hemşehrilerimiz yola soğan ekiyor ve yetiştiriyor. Tek başına yönettiği İzmir'de bir sokağı düzeltemeyenler, 6 Parti ve HDP ile ne iş yapabilirler?'' ifadelerine yer verdi.

Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan etti. Vatandaşlar yılan hikayesine dönen çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi.

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AK Partili Hızal’dan İzmir Büyükşehir ve CHP’ye ‘soğanlı’ salvo!
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