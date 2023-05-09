AK Partili Hızal’dan İzmir Büyükşehir ve CHP’ye ‘soğanlı’ salvo!

Konak'taki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun süredir bitirilemeyen altyapı çalışmaları tarihi çarşıda işyeri bulunan esnafı adeta canından bezdirdi. Her yağmurdu su basan çarşının yılan hikayesine dönen altyapı çalışmalarının uzun süredir devam etmesi nedeniyle işleri durgunlaşan ve sinek avlayan esnaf Büyükşehir Belediyesini protesto etmek amacıyla altyapı çalışması nedeniyle kazılan fakat uzun süredir asfaltlanmayan sokağına soğan ekti.

HIZAL O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kemeraltı esnafının yola soğan ektiği ve soğanların yeşillendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir ve CHP'yi hedef aldı.

CHP'NİN YÖNETTİĞİ İZMİRDEN BİR MANZARA DAHA

Hızal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "CHP'nin yönettiği İzmir'den bir manzara daha. Kemeraltı'nda 2 yıldır düzeltilmeyen esnaf ve dükkan dolu bir sokak. İzmirli hemşehrilerimiz yola soğan ekiyor ve yetiştiriyor. Tek başına yönettiği İzmir'de bir sokağı düzeltemeyenler, 6 Parti ve HDP ile ne iş yapabilirler?'' ifadelerine yer verdi.

Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarına isyan etti. Vatandaşlar yılan hikayesine dönen çalışmaların bir an önce bitirilmesini istedi.