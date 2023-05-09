Bakan Çavuşoğlu: ‘7 bin 200 prim gün sayısından 1 milyon küçük esnaf faydalanacak’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pandemi döneminde gelir kaybı ve kira desteği kapsamında esnafımıza 4.6 milyar TL kaynak aktardıklarını söyledi. 2002'de 5 bin TL olan esnafa özel faiz indirimli kredi limitini 2023'te 500 bin TL'ye çıkardık. 2002'de yüzde 40 olan esnafın kullandığı kredi faiz oranını 2023'te yüzde 9,5 seviyesine çektik. Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiler: Küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bundan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak. Bunlarla elbette yetinmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, üretimin, verimliliğin, büyümenin; yani esnaf ve sanatkarlarımızın da yüzyılı olacak! Küçük esnafımızın büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak bütün girişimleri destekleyeceğiz. Meslek kuruluşlarımızın kurumsal ve finansal yapılarının güçlendirmeye devam edeceğiz. Hazine destekli kullandırılan kredilerde ilave faiz desteği sağlayacağız. Esnaf ve sanatkarlar için, tüketimin yenilenebilir enerjiden sağlanması konusunda yatırım teşvik modelleri geliştireceğiz. Esnafımızın e-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimleri için özel programlar hazırlayacağız. Bu atılımlardan Antalya'mız büyük bir pay alacak" dedi.

'İHRACATIMIZI ÖNCE 500, SONRADA 1 TRİLYON DOLARA ÇIKARACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2022 yılında 18 bin 470 esnafın 4 milyar 750 milyon TL kredi kullandığını da kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "İhracatımızı 254 milyar dolara çıkardık. İhracatımızı önce 500 milyar dolara sonrada 1 trilyon dolara çıkaracağız. Antalya'ya bir de bilişim şehri kuracağız. Antalya Organize Sanayi bölgesinde ve serbest bölgede yer yok. Bu yılın ilk 4 ayında 14 bin 490 esnaf ve sanatkara 5 milyar 479 milyon TL doğrudan ve kefaletle kredi kullandırdık. Antalya'mızın ihracatı böylece 2,75 milyar dolara yükseldi. Pazardaki çeşitlilik hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor. Sorunlar yok mu? Elbette var. Turizmin ve her şey dahil sisteminin esnafımıza daha fazla katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Seçimden sonra oda başkanlarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Dün emlak sektörüyle de ele aldık; özellikle deprem sonrasında kiralardaki fahiş artışın farkındayız. Bütün hepsini sizlerle el ele çözeceğiz" diye konuştu.

'ÜMİTSİZLİĞE DÜŞEN TÜRKİYE'YE BAKIYOR'

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi: "Türkiye'miz bugün, etkisi, nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör! Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna getirdik. Derdi olan Türkiye'ye dönüyor; ümitsizliğe düşen Türkiye'ye bakıyor. Şimdi sizlere soruyorum; esnaf kardeşlerim. FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ'ına teröre dünyayı kim dar ediyor? Türkiye. Büyük Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatında kim birleştiriyor? Türkiye. İstanbul Tahıl Anlaşmasıyla, küresel gıda krizini, küresel açlığı kim engelliyor? Ukrayna Savaşı'nda ve diğer çatışmalarda barış için kim çaba gösteriyor? Bizden başka çaba sarf eden var mı? Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktör Türkiye. Çünkü savaşta kazanan olmaz; savaşta herkes kaybeder."

Konuşmasına Atatürk'ün "Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, harp bir cinayettir." sözlerini hatırlatarak devam eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün bu savaştan ülkemizi uzak tutmak, bütün çabamızı barışa odaklamak gerekmez mi? Bir de yaptırımlara katılmamız gerekir diyenler var. İyi de, sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. Benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Bu nasıl hesap? Antalya'mızın güzel bir esnaf atasözüdür: "Hesabını bilmeyen kasap, Elinde ne satır kalır, ne masat!" Türkiye'nin bugün izlediği politika aklın yoludur. Sağduyunun yoludur. Barışın yoludur. Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızı korumanın yoludur! Yani, Türk'ün yoludur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BUGÜN İZLEDİĞİ POLİTİKA AKLIN YOLUDUR'

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye'nin bugün izlediği politika aklın yoludur. Sağduyunun yoludur. Barışın yoludur. Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızı korumanın yoludur! Sayın Kılıçdaroğlu; Can Azerbaycan'ı baypas edersen, tırlarımızı günlerce sınırlarda bekletirsen, o yolun sonu yokuştur, yokuş! Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Azerbaycan ile ne dertleri var ben onu merak ediyorum. Tarihten bu yana CHP zihniyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile bir derdi var. Karabağ'ı almak için Azerbaycan mücadele ederken bunlar maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti demedi mi? Biz kardeşlerimiz ile beraber doğu batı orta koridor diyoruz. Kim verdi size bu haritayı, kim sizi kandırdı. Olacak iş değil. Son günlerde takip ediyorsunuz; Avrupa ve ABD basını birbiriyle yarışmaya başladı. "Erdoğan gitmeli" yazıyorlar. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; Çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor! Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor! Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü Bayraktarımız, Altayımız, Kızılelmamız, Atak-2miz, Gökbeyimiz, Hürjetimiz, Kaanımız, TCG Anadolumuz Erdoğan imzası taşıyor! İlk defa yapmıyorlar bunu. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Yahu, biz bu "Erdoğan gitsin" diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar! Hala uslanmadılar! Anlayana kadar öğretmeye devam edeceğiz."

Toplantıya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB'a bağlı 75 oda başkanı, kooperatif başkanları ve yönetim denetim kurulu üyeleri de hazır oldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafa prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesi müjdesi verildi, bunun için sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.