Bakan Karaismailoğlu: ’PKK terör örgütüdür’ demeye korkuyorlar

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adil Karaismailoğlu, Köprübaşı ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

İlçedeki bir esnaf tarafından imal edilen ahşap otomobile binen Karaismailoğlu, kısa bir gezinti yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra belediye binasında, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Her ziyaret ettiği ilçedeki muhtarlarla toplantı yapmak istediğini anlatan Karaismailoğlu, muhtarları en önemli çalışma arkadaşları olarak gördüklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin seçiminin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bakın 2 aday var. Yıllardır Türkiye için 21 yıldır canını dişine takıp vatandaşıyla beraber olan ve vatandaşına yaptığı hizmetleri ortada olan, dünyanın gözde ülkelerinden bir tanesi haline getirdiği Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mız ama maalesef karşı tarafta bütün Türkiye düşmanlarının da desteklediği bir ittifak var. O yüzden 2 şeyi ayırt etmemiz lazım. O yüzden her bir oy, bir oydur.

Şu an burada projelerimizi, Türkiye'de yapılan işleri konuşabiliyorsak bu memlekette 21 yıldır sağlanmış olan huzur ve güven ortamında bunu sağlıyoruz. Allah göstermesin, şu karşımızdaki Türkiye düşmanlarına verilecek bir fırsatta bizim gündemimiz ne hale gelebilir, siz de tahmin edebiliyorsunuz."

"TÜRKİYE BUNDAN SONRA 20 YILINI, 50 YILINI PLANLAR HALE GELDİ"

Karaismailoğlu, geçen hafta açılışı yapılan Zigana Tüneli'nin, Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteren çok önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

Zigana Tüneli'nin detaylarını aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Türkiye büyük düşünüyor. İşte artık Türkiye, dünyanın neresinde bir sorun varsa 'Türkiye'nin görüşü nedir?' diye aranılan bir ülke haline geldi. İşte bunlar güçlü lider ve güçlü kadrolar sayesinde oluyor. Tabii ki bu kazandıklarımızın daha üzerine koymak için de büyük hedefler yaptık. O hedefler doğrultusunda bütün planlarımızı yaptık. Artık Türkiye, bundan sonra 20 yılını, 50 yılını planlar hale geldi."

Karaismailoğlu, "Karşımızdakilere bakar mısınız?" ifadesini kullanarak, şunları aktardı:

"Biz bu teröristleri bu ülkeden kolay mı defettik, boşuna mı defettik? Şimdi dağın başından işaret gösteriyorlar ve desteklediklerini açık açık beyan ediyorlar. Onlardan da hiç ses çıkmıyor. 'Biz teröristlerle beraber değiliz.' de demiyorlar. 'PKK terör örgütüdür.' demeye korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir günlere geldik ki bu ülkede terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğini konuşur hale geldik. Bunları ağza almak bile insanı ürkütüyor."

Uyanık olunması gerektiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bir oy, bir oydur. Sarılacağız birbirimize." dedi.

Programda, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da konuşma yaptı.