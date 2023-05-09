Bakan Murat Kurum: Biz verdiği sözü unutanlardan değiliz

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Alemdağ Caddesi'ndeki mitingde yaptığı konuşmada, kente "Eserlerin İstanbul'u" diyerek hizmet ettiklerini belirterek, şehrin istikbalini liyakatsizlerin insafına terk etmeden başarı hikayelerine imza attıklarını söyledi.

Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarına işaret ederek, Ümraniye ve İstanbul'u hep birlikte dönüştürüp afetlere hazırlayacaklarını belirtti. Kurum, "Bu bizim Ümraniyelilere sözümüzdür. Ama bu söz, Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesine, 963 mahallesine ve her sokağına hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını dile getirerek, önceliklerinin her zaman eser ve insanların hayatını kolaylaştıracak projeler olduğunu vurguladı.

Ümraniye'de; Osmangazi Korusu Millet Bahçesi'nden katlı otopark ve meydana, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerine kadar çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Hamdolsun tüm bu müjdelerin hepsini o gün sizlere verdik. Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bugünün işini asla yarına bırakmayız. Kılıçdaroğlu hani 'Sana söz' diyor ya, biz de ona diyoruz ki 'Kılıçdaroğlu, söz uçar eser kalır, eser. Söz uçar proje kalır, proje.' Bunların eseri yok, eseri. Ama biz milletimize söz veririz ve onu hemen yaparız. Her zaman söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar."

"ERDOĞAN, 1000 YILLIK ANADOLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN EMANETİDİR"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mitingin sloganının "Türkiye Sana Emanet" olduğunu ifade eden Kurum, 21 yıldır Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan'ın da Ümraniyelilere ve 85 milyona emanet olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın, mazileri, bugünleri ve yarınları olduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 bin yıllık tarihimizin, 1000 yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada şehirler inşa etmiş, yedi iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyen Mehmet Akif'in emanetidir. 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. 'Yeter. Söz milletindir' diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize, 'Devlet, millet içindir' diyen Turgut Özal'ın emanetidir. 'Her bahar, bir çiçekle başlar' diyen Erbakan Hocamızın emanetidir. 'Sen bir devsin, yükü ağırdır devin' diyen Necip Fazıl'ın emanetidir. 'Gençler, hepiniz birer Türk bayrağısınız' diyen Alparslan Türkeş'in emanetidir. Recep Tayyip Erdoğan bize, eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların, yavrularımızın emanetidir.

O bize, İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir. İşte şimdi bakıyorsunuz bir tarafta, fethin sembolü Ayasofya'yı yeniden açanlar var, diğer tarafta Ayasofya Camimizi yeniden müze yapmak isteyenler var. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek. Ayasofya'nın sesi İstanbul'un yedi tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek. Bu kutlu emanete, canımızla, ruhumuzla, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkacak mıyız? O'nun yoldaşı olacak mıyız? Liderimize sahip çıkacak mıyız?"

Bu seçimde liyakatsizliğin, Türkiye üzerine oyun kuranların, "Erdoğan gitsin" diye manşet atan Fransız gazetelerinin kaybedeceğini vurgulayan Kurum, ehliyetin, eser ve hizmet siyasetinin ve tüm Türkiye'nin kazanacağını dile getirdi.

Mitingin sonunda Bakan Kurum, AK Parti milletvekilleri, 1. Bölge milletvekili adayları ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la otobüsün üzerinde fotoğraf çektirip, vatandaşları selamladı.