Bakan Soylu duyurmuştu… İşte o operasyonda ele geçirilen zehirler…

Son bir ayda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen ve 23 uyuşturucu madde satıcısının yakalandığı 17 farklı operasyonda sekiz farklı türde toplam bir ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ve 88 bin 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edildi.