İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Büyükçekmece'de yapılan baskıda 780 kilogram kısaca "MET" adı verilen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 15 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bakan Soylu duyurmuştu… İşte o operasyonda ele geçirilen zehirler… | Video