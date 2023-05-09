Bakanı Akar’dan "Türkiye" karşıtı söylemlere tepki





Bunların yanı sıra son dönemde batıdaki bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan yazılara dikkat çeken Akar, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Türkiye'ye karşı şiddetli bir karalama kampanyası yapıyorlar. Bunun manası şu; Türkiye'den rahatsızlar. Neden? Çünkü Türkiye artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Bundan bazıları rahatsızlık duyuyor" diye konuştu. 85 milyonun bir ve beraber olmasının önemine vurgu yapan Akar, "Ayrılık gayrılık olmadan, tek yürek, tek yumruk olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara dikkat edin. Hiçbir şekilde etnik, dini ve mezhepsel bir ayrım yapmıyoruz. Biriz ve beraberiz. Ayrılırsak zayıflar, birleştiğimizde büyüyoruz" dedi.

Akar'a ziyaretleri sırasında işçiler yoğun ilgi gösterdi.