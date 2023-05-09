Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

SUDAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ VE GÜVENLİĞİ

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Başkan Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.