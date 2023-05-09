Başkan Erdoğan: Türkiye’yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitinglerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda, Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Yüz binlerin bizi Pınarhisar cezaevine yolcu ederken döktüğü gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadık." dedi.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Batı'daki uç beylerimiz, serhat şehirlerimiz, sarsılmaz kalelerimiz olan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da milletimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Trakya'nın, özellikle Kırklareli'nin bizde ve siyasi hareketimizde çok farklı, özel bir yeri var. Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda, Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti.