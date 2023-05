Bülbül: Selçuk Bayraktar’ı, Selahattin Demirtaş kadar sevememiş bir yapıdan bahsediyoruz

Seçim çalışmalarını sürdüren Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'de iktidara talip olduklarını Türkiye'ye sözde bahar getireceklerini söyleyenlerin aslında Türkiye ile hesaplaşmak isteyen odaklara hizmet ettiklerini ifade etti

PKK EŞİTTİR FETÖ'DÜR

Bülbül'den 6lı masayı zora düşürecek Selçuk Bayraktar-Selahattin Demirtaş çıkışı geldi. Bülbül "Türkiye'deki istikrar ve siyasi kararlılık, bunun devamıyla da Türkiye'nin geleceğinden endişe duyanların alayı 6'lı masa etrafındadır. Muhalefet dediğimiz yapının da Türkiye'nin milli politikalarına yaklaşımı ortadadır. Türkiye gibi devlet geleneği olan çok köklü bir ülke 15 Temmuz gibi bir tramvayı yaşadı. Bu denendi ve başarısız oldu. FETÖ bunun neresindeydi göbeğindeydi ama FETÖ bir maşaydı. Biz PKK eşittir FETÖ diye bir kelime kullandık, herkesin tuhafına gitti Genel Başkanımız bunu söylerken. PKK eşittir FETÖ'dür. Çünkü arkasında kumanda eden odak olarak değerlendirildiğinde aralarında her hangi bir fark bulamazsınız" diye konuştu.

TÜRKİYE DİPLOMASİ BAŞARISI İLE AYAKTA KALDI

Bülbül, "Emperyalizmin yeni aparatları haline gelen bu yapılar eliyle tıkanan, yarıda kalan bu işin, darbe girişimini esas alırsak 7-8 yıllık süreç içerisinde, bir şekilde bir fırsat bulunsa da, Türkiye tekrar kontrol altına alınabilen bir ülke haline gelse dendiği birçok girişime şahit olduk. Her şeyi kullanmaya çalıştılar. Pandemi süreci, terörle mücadele süreci, doğu Akdeniz'de, Ege'de yaşanılanlar, Ukrayna-Rusya savaşı, bunların hepsi birer fırsat olarak değerlendirilmeye çalışıldı. Fakat Türkiye, adeta ip üstünde oynayan cambaz gibi büyük bir hassasiyetle bu süreçlerde ciddi bir diplomasi başarısı da ortaya koyarak ayakta kalmayı başardı. Biz bu süreçlerde Cumhur İttifakı olarak, siyasi istikrar ve güven anlamında her hangi bir boşluk olur mu, her hangi bir şekilde Türkiye'ye zaman kaybettirecek siyasi bir tıkanıklık yaşanır mı diye bir problemi biz Türkiye'ye göstermedik. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu da çok kıymetli bir şeydir" diye konuştu

TÜRKİYE ÇOK CİDDİ BİR SINAV VERDİ

Bülbül, "Çünkü size karşı yönelen her tehditte aslında hedef alınan örneğin ekonomi değil, ekonomi vasıtasıyla siyasi düzen veya dış politika, diplomasi değil, diplomasi vasıtasıyla Türkiye'deki yönetimin değiştirilmesi ya da baskılanması.Türkiye'yi etkisiz kılmak, toptan bir şekilde siyasi anlamda bölgesinde etki yaratmasının önüne geçebilmek, temel hedef bu. Bunlara dair olarak, Türkiye çok ciddi bir sınav verdi ve bu sınavda Cumhur İttifakı istikrar ve siyasi kararlılık anlamında bu sınavı verdi. Politikalar tartışılabilir, eksiği vardır, fazlası vardır bunlar konuşulur. Zaten süreç içerisinde de bir şeyi uygulamaya koyarsınız, analizini yaparsınız, üzerinde çalışırsınız, uygulamaya koyduğunuzda ortaya çıkan sonuç, her zaman planladığınız gibi olmayabilir" diye konuştu.

Bülbül şunları kaydetti:

"İş dünyasının içerisinde olan insanlar olarak, bunu sizlerde çok iyi bilirsiniz. Arkasından hemen işin düzeltici, onarıcı veya takviye edici bir takım hamlelerle işin yoluna girdiğini veya olması gerekene doğru gittiğini görürsünüz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bu şekilde alınmış tedbirlerden biriydi. İnsanlar dediler ki, bu sistem neden değişiyor dediler. Sistem, yüzde 25-30'luk çoğunlukla bir partinin ya da koalisyonun iktidarda olup meşruiyetinin tartışılacağı bir zemin yerine, yüzde 50+1 ile doğrudan ve çok güçlü bir halk desteğine, hiç tartışmasız bir meşruiyete sahip olan, çok daha rahat, kendine güvenen bir yönetim anlayışı için, yönetimde istikrarı temin etmek için değişti"

Bülbül, "Vaat edilen şey, neticelendi. Tek adamdı, şuydu buydu, eleştiriler görüyoruz. Biz o dönemde de söyledik, Recep Tayyip Erdoğan açısından, herkes onun üzerinden anlatıyor meseleyi, sorarım size; Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmadan önce kullandığı yetki, aldığı kararlar, uygulamalar açısından şu güne nazaran daha az bir yetkiye sahip olduğunu düşünebilir misiniz? Kimse bunu söyleyemez. Aynı şekilde Türkiye'yi yönetecek imkanlara sahipti. Burada hedef alınan şey, acaba nedir diye baktığımızda, Türkiye'nin 5 yıllık blok bir sürede erken seçim, hükümet krizleri, sistem tıkanıklığı gibi şeylerle karşılaşmadan yoluna devam edebilmesi asıl hedef alınan husustur" dedi.

Bülbül, "Rahatsızlık duyulan şey bu, Türkiye 3 aylık, 5 aylık, geçici hükümetler sebebiyle atması gereken birçok adımları, milli politikalarda alınması gereken birçok mesafeyi alamamış bir ülkedir. Türkiye'de gelinen nokta, istikrar ve güven sürecinin devam edip etmemesi hususunda düğümleniyor. Dış odakların bu anlamdaki rahatsızlıklarını giderebilmek açısından da muhalefet elverişli bir vasıta olarak ne yazık ki, kendisini kullanıma sunmuş durumda ve Türkiye'nin kazanımlarını ortadan kaldırmaya azmetmiş durumda bir kararlılıkla hareket ediyor ve bu bizim gerçekten canımızı sıkıyor" diye konuştu.

SELÇUK BAYRAKTAR'I SELAHATTİN DEMİRTAŞ KADAR SEVMEMİŞ BİR YAPIDAN BAHSEDİYORUZ

Bülbül, "Bazı arkadaşlar çıkıyor diyorlar ki, ben muhalefeti destekliyorum, bana niye terörist diyorsunuz, benden terörist olur mu diyorlar. Tabii ki senden terörist olmaz, öyle bir şey demiyoruz ama terör örgütlerinin açıkça desteklediği, terör örgütünün politikalarını kendi politikası haline getiren bir anlayışında bir şekilde tarif edilmesi lazım. Ben ne diyeceğim Allah aşkına. Selçuk Bayraktar'ı, Selahattin Demirtaş kadar sevememiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bu adamlardan ne istiyorsunuz siz, bunlar Türkiye'nin yüzünü ağartan, askerimizin kaybını engelleyen, savunma sanayisine çok ciddi katkılar veren, çok hayırlı işlere imza attılar" dedi.

Bülbül "Bunlar bu vatanın evlatları ya. Sorun muhalif olan, CHP'li ya da İyi Partili vatandaşta değil, herkesin tercihine saygı duyarız da, sorun yönetenlerde ve onları kumanda eden yapıda, mesele bu. Bu noktada bugün Türkiye'de basit bir iktidar muhalefet çekişmesinden değil, milli politikalar ekseninde Türkiye'nin yoluna devam edip etmemesinden bahsedebiliriz. Herkes her şeyin farkında, kartlar açılmış, HDP'si, terör odakları falan hepsi ortadadır, bundan da Türkiye'ye hayır gelmesini kimse beklemesin. Seçimin birinci turda bitmesi son derece önemlidir. Mecliste çoğunluğun elde edilmesi sonra derece önemlidir. Bizde bunun için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.