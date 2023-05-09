CHP’li belediyede skandal! İşçiler hukuk mücadelesini kazandı ama başkan kararı yok saydı

"1 MAYISTA MEYDANLARA ÇIKIYORLAR"

Haksız yere işten çıkarılan ve verdikleri hukuk mücadelesini kazanan işçiler adına açıklama yapan Sabri Zeybek, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun mahkeme kararına rağmen kendilerini işe başlatmayacağını söylediğini öne sürdü. Zeybek, "Hizmet için geldiklerini ve haklarımızı gasp etmeyeceğini söyleyenler, şu an bizlerin haklarını bir kez daha gasp etmiş durumdalar. "Geçtiğimiz gün 1 Mayıs'ta meydanlara çıkıp İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayan, Başkan Bakkalcıoğlu, yardımcıları Ali Şahinoğlu ve Mahmut Fındık açtığımız işe İade davalarını kazanmamız sonucunda verilen İade Kararlarına ve çalışma başvurusu yapmamıza rağmen bizleri işe başlatmayacaklarını bildirdi" dedi.

"2 AYDA 30 İŞÇİ ALIMI YAPILDI"

Parkların çiçek ekiminden, havuz temizliğine kadar çalıştırıldıklarını ve sosyal tesislerin gece bekçiliklerini dahi yaptıklarını belirten Sabri Zeybek, "Hiçbirimizin çalışmasından kaynaklı bir şikayet olmamasına rağmen iş kolumuzun garson, mutfak görevlisi vs, görünmesi sebebiyle işten çıkarıldık. Bizler her birimde yine aynı özveri ile çalışacağımızı açık açık bildirmemize ve mahkeme kararına rağmen işimize alınmadık. Ancak bizlerin işten çıkartılmasının ardından Bozüyük Belediyesi iki ay içerişinde 30'a yakın vasıfsız işçi alımı yaptı. Bizlerin ekmeği ile oynayan yönetim 3 gün önce meydanlarda emekçilerin bayramını kutlama sloganları attı" dedi.