CHP’nin trol ağı deşifre oldu

SEÇİM sürecinde dezenformasyonun merkez üssü haline gelen CHP'nin trol ağı tüm detaylarıyla ortaya çıktı. 6 ana ağa bağlı ve geniş takipçi kitlelerine sahip hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar, toplamda 40 milyon kişiye ulaşıyor. CHP'ye doğrudan bağlı olduğu iddia edilen 6 ağ, hem partinin propagandasını yapıyor hem de dezenformasyon üreterek vatandaşları algı operasyonuna düşürüyor. Hesap yöneticileri arasında çok sayıda FETÖ firarisi ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar yer alıyor. 1. AĞ: Bu grupta toplam takipçi sayısı 10 milyonu aşan 47 hesap bulunuyor. Ağın hedef kitlesi Kürt halkı ve HDP seçmeni olarak dikkat çekiyor. 2. AĞ: Toplam takipçi sayısı 1 milyonu aşan 5 hesap yer alıyor. 3. AĞ: Toplam takipçi sayısı 7 milyonu aşan 19 hesap yer alıyor. Bu trol grubu, milliyetçi ve ulusalcı kitleye CHP politikalarını empoze etmek için çalışıyor. 4. AĞ: Bu gruptaki trol ordusu sanatseverlere hitap ediyor. 19 hesabın toplam takipçi sayısı ise 4 milyonu aşıyor. 5. AĞ: Bu grupta, toplam takipçi sayısı 8 milyonu aşan 21 hesap bulunuyor. Bu yorumlarda geçim sıkıntısı gibi konular özellikle seçilerek kullanıcılar kışkırtılıyor. 6. AĞ: Toplam 8 milyonu aşkın takipçiye sahip 18 hesaptan oluşuyor. Bu ağda kadına şiddet ve göçmen karşıtlığı gibi konular vatandaşlara korku aracı olarak sunuluyor. 7/24 CHP propagandası yapılan ve bilinçaltına hitap eden hesapların sahipleri arasında ise dikkat çekici isimler bulunuyor.