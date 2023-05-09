Danıştay’dan Mansur Yavaş’a şok: Kanuna aykırı bulundu

Temyiz dilekçesinde, "İhale için istenen belgelerde belli bir şirketin tarif edildiği, ihaleye katılacak şirketin halihazırda 50 personeli istihdam etmesi ve bu personelden en az birinin harita mühendisi, birinin harita teknikeri, birinin inşaat mühendisi, birinin inşaat teknikeri, birinin elektrik-elektronik mühendisi, birinin elektrik teknisyeni, birinin makine mühendisi, birinin makine teknisyeni olmak üzere 8 adet teknik personel olması şartının rekabeti önleyici, adrese teslim hüküm olduğu, ihalede rekabet ortamının oluşmadığı ve kamu zararı meydana geldiği" belirtildi.