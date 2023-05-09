Demirtaş’ın ses kaydıyla Kılıçdaroğlu’na oy istediler

Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HDP mitinginde, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sahneye çıkarak eşinin cezaevinde kayda aldığı seçim konuşmasını katılımcılara dinletti. Kayıtta, 'Anahtar sizin elinizde' diyen Selahattin Demirtaş, bir oy kendi partisine, bir oy da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istedi. Gençleri partisinde görev almaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağıran Selahattin Demirtaş, "Ben buradayım ama kalbim orada sizlerle" dedi. Başak Demirtaş ise Selahattin Demirtaş ve diğer tutukluların özgürlüklerine kavuşacaklarını öne sürdü.