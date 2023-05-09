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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Demirtaş’ın ses kaydıyla Kılıçdaroğlu’na oy istediler

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Demirtaş’ın ses kaydıyla Kılıçdaroğlu’na oy istediler
Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HDP mitinginde, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sahneye çıkarak eşinin cezaevinde kayda aldığı seçim konuşmasını katılımcılara dinletti. Kayıtta, 'Anahtar sizin elinizde' diyen Selahattin Demirtaş, bir oy kendi partisine, bir oy da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istedi. Gençleri partisinde görev almaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağıran Selahattin Demirtaş, "Ben buradayım ama kalbim orada sizlerle" dedi. Başak Demirtaş ise Selahattin Demirtaş ve diğer tutukluların özgürlüklerine kavuşacaklarını öne sürdü.
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Demirtaş’ın ses kaydıyla Kılıçdaroğlu’na oy istediler
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