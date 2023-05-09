DP İl Başkanı parti binasına Erdoğan’ın fotoğrafını astı! ‘Kandil’den yönetilecek bir Türkiye’ye biz asla müsaade etmeyiz’

Daha önce 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade eden DP İl Başkanı Emir Musa Beydili, bu seferde partisinin il başkanlığı kapısına Erdoğan'ın fotoğrafını astı. Beydili, "Devletini, memleketini, bayrağını ve ezanını tanımayana bu ülke asla teslim edilmez. Bizler bu ülkeyi kanlar dökerek aldık. Bugün 6'lı diye çıkılan yolda masanın sayısı 9 oldu. Kandilden yönetilecek bir Türkiye'ye biz asla müsaade etmeyiz. Bu nedenle Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayına da, eli kanlı terör örgütüne de oy vermeyiz" dedi.

'BU NASIL BİR İHANET'

Emir Musa Beydili, sosyal medya hesabından ise şu açıklamalarda bulundu: "Zengin olan konforlu hayat sürenler şimdi Reis'i eleştiriyorlar. Bu nasıl bir ihanet. Rahatlığın vermiş olduğu rahatlıktır bunun sebebi. 2002 öncesi karnını doyuramayanlar şimdi bu hakkı nasıl kendinde görüyorlar, hayretler içindeyim"