Dünya medyası şaşkına döndü: Eşi benzeri görülmemiş miting

Kritikseçimlere sayılı günler kala Türkiye karşıtlığında yarışa giren Batı medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İstanbul'da gerçekleştirdiği tarihi miting karşısında şaşkına döndü. Yaklaşık 1.7 milyon kişinin katıldığı mitingle ilgili yer alan haberlerde "Erdoğan güç gösterisi yaptı" yorumları yer aldı.France 24, haberi "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güç gösterisi mitingi düzenledi: Kazanacağız" başlığı ile verdi. Haberde "Erdoğan, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bir güç gösterisi mitingi için topladığı taraftar denizine seslendi" denildi.Euronews, mitingdeki kalabalığa dikkat çekerek "Erdoğan taraftarlarına mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor" dedi.İngiliz Daily Mail gazetesi miting için "Eşi benzeri görülmemiş" ifadesini kullanarak katılımın 1.7 milyon olduğuna vurgu yaptı.Al Jazeera ise, haberinde "Erdoğan'ın yaklaşık iki milyon destekçisi, seçimden bir hafta önce İstanbul'da toplandı" ifadesine yer verdi.ABD merkezli haftalık dergi Baron's ise internet edisyonunda yer alan haberinde "Erdoğan, İstanbul'daki güç gösterisi mitingine öncülük ediyor" başlığını tercih etti.Almanmedyası ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki demokrasi şölenini görmezden gelip İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında yaşanan gerilimi haberleştirdi. Daha önce Türkiye'deki birçok olayda kışkırtıcı bir tavır takınan Alman medyası bu olaya geniş yer ayırdı.