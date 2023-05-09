FETÖ’den Gaziantep’te de provokasyon: FETÖ’cü emniyet amirinden MHP’li adaya saldırı girişimi

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisaklı kişilerin seçim sürecini provoke etme çabaları son sürat devam ediyor.

Erzurum'da CHP'li İBB Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve heyetine yönelik taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıkan FETÖ iltisaklı eski uzman çavuşun ardından, bu seferki provokasyon hamlesi ihraç bir eski emniyet amirinden Gaziantep'te geldi.