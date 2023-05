Gündem değiştirmek için provokasyona başladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her gittiği şehirde meydanları tıklım tıklım dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanması, önceki gün de İstanbul'daki mitinge 1.7 milyon kişinin katılması, 6'lı Masa ve ortaklarını şoke etti. Erzurum'da önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim otobüsünün taşlandığı olayın detaylarını da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Çorum ve Sivas'ta konuşan İmamoğlu, önce Erzurumlulara gönderdiği SMS'lerle vatandaşları saat 18.00'de Havuzbaşı Kent Meydanı'na çağırdı. Saat 18.30'da kente gelen İmamoğlu'nun otobüsü, meydana yanaştırıldı. Emniyet de meydanın giriş-çıkışını kontrol altına aldı. Konuşma yapmaya başlayan İmamoğlu, taşlı saldırılar nedeniyle programını yarıda kesmek zorunda kaldı. İmamoğlu, emniyetin taşlı sopalı saldırıya müdahale etmediğini savunarak Erzurum Valisi Okay Memiş'i tehdit etti. Ancak görüntüler, saldırı sonrası bölgeden uzaklaşan İmamoğlu'nun otobüsünün güvenliği için 2 TOMA aracı ve yüzlerce polisin barikat oluşturarak güvenli geçiş için çaba gösterdiğini ortaya koydu.CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'in valiliğe miting için başvuruda bulunmadığı, sadece esnaf ziyareti için izin talep ettiği, emniyetin de buna göre önlem aldığı belirlendi.Bu durum seçimi kaybedeceklerini anlayan 6'lı Masa ile ortaklarının, yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf aradığı değerlendirmelerine neden oldu.İmamoğlu'na tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekârlardan bir tanesidir. Hem yalancıdır, hem de sahtekârdır. Kendi içlerindeki rekabet, dengelerini kaybettirmiş bunlara ve bir yerde bir olay çıkarmak istiyorlar. Orda bu olayları tahrik ediyorlar. Provokasyonu oluştaranlar kendileri" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise olaya ilişkin şunları kaydetti: "Prensip olarak biz her türlü şiddete karşıyız. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor. Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız."Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldığını belirterek, "Şu ana kadar 15 gözaltı var. Devletin valilerine üstten bakan veya onları aşağılayan, onlara karşı farklı bir yaklaşım içinde olmayı da doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa, İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olay anına ilişkin görüntüleri paylaşarak, "Bakınız, CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Tespit ettik, taş atan kendileri. Bu hale düştükleri için 'nasıl bir kaos yaratalım, nasıl bir sıkıntı yaratalım' diye hem Erzurum mitingine gölge düşürmek, hem İstanbul'da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret sarf ettikleri bir hadise" diye konuştu.Erzurumlular Dernek Federasyonu üyeleri de İstanbul'da basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Genel Sekreter Turan Ağ, şu ifadeleri kullandı: "Erzurum kadim bir şehirdir. Erzurum hoşgörü şehridir. Erzurum'un vatan, millet ve bayrak kırmızı çizgisidir. Erzurum kimsenin provokatif eylemler yapacağı bir yer değildir. Sayın İBB Başkanı'nın ilimizde miting yaptığı yerin YSK tarafından belirlenen alan olmadığını ilgili makamlardan öğrendik. Sayın Başkan buna rağmen miting yapmaya çalışmıştır."Öte yandan İmamoğlu'nun "Sivas'ta mağdur edildik" iddiası da yalan çıktı. Miting alanı olarak belirlenen Hükümet Meydanı yerine Mevlana Meydanı'ndan miting yapmak isteyen CHP'nin, bu nedenle ret yanıtı aldığı kaydedildi.