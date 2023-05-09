İYİ Parti standında Al Jazeera Mubasher muhabirine ırkçı saldırı! O muhabir SABAH’a konuştu

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. Al Jazeera Mubasher televizyonunun Türkiye muhabiri Rokaya Çelik de (31) Türkiye'deki seçimlere yönelik bir haber çalışması için sahaya indi. İstanbul Ümraniye'deki seçim standlarını dolaşan Çelik, Yeniden Refah Partisi, AK Parti gibi standlardan sonra İYİ Parti'nin standında da bir haber sunumu gerçekleştirmek istedi.

IRKÇI SALDIRIYA MARUZ KALDI: "ÜLKENE GİT"

Ancak Çelik, haber sunumunu kanalının dili olan Arapça olarak yapınca İYİ Partili görevliler tarafından ırkçı saldırıya maruz kaldı. İYİ Parti standında tepkiyle karşılanan Çelik'e İYİ Partili görevli "Burası Türkiye. Arapça konuşma, Türkçe konuş!" şeklinde tepki gösterdi. Buna karşın Çelik ise Türkçe olarak "Ben de Türküm" yanıtı verdi. Bu açıklamasına rağmen İYİ Partili görevli, "Sen Türk değilsin, ülkene git! Sen kimsin" ifadeleriyle ırkçı saldırıyı sürdürdü.

İYİ Parti standında Al Jazeera Mubasher muhabirine ırkçı saldırı | Video

MİKROFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI

İYİ Partililer'in bu tavrı sonrasında başka partilerin standlarda da çekim yaptığını ama böyle bir tavırla karşılaşmadığını vurgulayan Çelik, "Yapamazsınız, ben burada da çekim yaptım ama sizin gibi davranmadılar" diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu açıklamasına rağmen İYİ Partili görevli, Çelik'in elindeki mikrofonu almaya yönelerek fiziki müdahale bulundu, darp etmeye çalıştı. Bu anları çeken kameraman da ırkçı saldırının yanında fiziki saldırıya da uğradı ve kamerası kapatılmaya çalışıldı. Olay yerine polisin gelmesi sonrasında İYİ Partililer'in ırkçı saldırısının önüne geçildi.

AL JAZEERA MUBASHER PAYLAŞTI, YAYILDI!

Al Jazeera Mubasher televizyonun bu anların görüntüsü Twitter hesabından paylaştıktan sonra sosyal medyada kısa sürede bu anların görüntüsü yayılmaya başladı. Irkçı saldırıya karşın birçok vatandaş İYİ Partili görevlilere tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açıklamalarında Türkiye'de basının özgür olmadığını dile getirip gazetecilerin özgürce düşünüp, özgürce yazabileceği iktidara az kaldığını vurgulamıştı. Ancak İYİ Partili stant görevlisinin uluslararası bir televizyon kanalının muhabirine yaptığı ırkçı saldırı hakkında Akşener'den henüz ses çıkmadı.

SABAH'A KONUŞTU: "ONLARA SÖZ VERMEK İSTEDİK AMA SALDIRDILAR!"

SABAH Gazetesi'ne olayla ilgili konuşan Al Jazeera Mubasher'in Türkiye muhabiri Rokaya Çelik, "Babamın tarafı Mısır'daki Türklerden oluşuyor. Osmanlı zamanında Mısır'a gitmişler. Mısır'da TRT'de çalışıyordum. 11 yıl önce Türkiye'ye geldim, burada yaşadım ve Erzurumlu bir Türk ile evlendim. Türk vatandaşıyım. Türkiye'de hayatıma devam ediyorum. Al Jazeera Mubasher televizyonuna muhabir olarak yeni başladım. Dün de seçimle ilgili bir haber çalışması yapıyordum. Televizyon kanalı olarak bir taraf tutmuyoruz. Tarafsız bir şekilde Türkiye'deki partilere yer veriyoruz. Maalesef dün çok şaşırdım, AK Parti tarafında röportaj yaptıktan sonra İYİ Parti standına da gittik. Birden stanttaki adam bana saldırmaya başladı. 'Arapça yok, Arapça yok' demeye başladı. Kavga ve sıkıntı olmaması için uzak kalmaya çalıştım ama beni takip etmeye başladı. 'Burası Türkiye, sizin yeriniz burada yok, dön ülkene' dedi. Ben de 'Türküm, sizin gibiyim!' gibi cümleler kurdum. Biz aslında onlara fırsat vermek istedik, onlara söz vermek istedik ama saldırdılar. Tarafsız habercilik yapmamıza rağmen saldırdılar" dedi.

"ELİYLE KOLUMA VURDU VE KAMERAMANA SALDIRDILAR"

Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef eliyle koluma vurdu, fiziksel temas da vardı. İYİ Parti'den destek görmedik. Polis gelmeseydi çok kötü olacaktı. Çünkü kameraman arkadaşımız Dima Mansur'un kamerasını kapatmaya çalıştılar, ona da saldırdılar. İYİ Parti standındaki bu saldırıya çok şaşırdım. Çünkü muhalifler 'Biz de ayrımcılık yok' diyorlar ama bu saldırıda ırkçılık gördüm."

"11 YILDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUM, İLK DEFA BÖYLE BİR IRKÇILIK GÖRDÜM"

SABAH'a konuşan Çelik, "11 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, ilk defa böyle bir ırkçılık yaşıyorum, böyle bir ırkçılıkla karşılaşıyorum. Hem de ailemin muhiti hep Türklerden oluşuyor. Eşim Erzurumlu ve Erzurumlular milliyetçidir. Ama ben onlarda bile böyle bir şey yaşamadım. Saldırıya çok üzüldüm! İki kızımım yanında bu saldırı olsaydı ne düşüneceklerdi? Türkiye'de nasıl böyle bir şey oluyor? Türkiye'de böyle bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'DEN KİMSE ÖZÜR DİLEMEDİ, KINAMADI"

Çelik saldırıya tepki gösterilmesi noktasında İYİ Parti'den hiçbir desteğin gelmediğini beyan ederek "İYİ Parti tarafından saldırıya uğrayınca şok oldum. Türk milletini temsil edeceklerini söylüyorlar ama Türk vatandaşı olan Hatay'da, Mardin'de Gaziantep'teki Araplara nasıl davranacaklar? İYİ Parti'den ise kimse özür dilemedi. Hiçbir kınama yapılmadı, açıklama yapılmadı" şeklinde konuştu.

"BEN KADIN OLARAK AKŞENER'DEN DESTEK BEKLEDİM", "SALDIRGANDAN ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kadın bir muhabirin saldırıya uğraması sonrasındaki tutumunu eleştiren Çelik, "Ben kadın olarak Meral Akşener'den destek bekledim. Saldırı sonrası ise Türk milleti çok güzel mesajlar verdi, yanımda yer aldı, bana Türk milleti destek gösterdi. Türk olduğum için çok gurur duydum. Saldırıdan rencide oldum, bugün ise saldırgandan şikâyetçi olacağım, suç duyurusunda bulunacağım. Bunun peşini bırakmayacağım" dedi.

"DESTEK MESAJLARI ALDIK"

Rokaya Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugün muhabiri olduğum Al Jazeera Mubasher için canlı yayın yaparken Ümraniye'deki İYİ Parti standındaki bazı kişiler tarafından Arapça konuştuğum için kameramanım ve ben saldırıya uğradık. Pek çok kişiden destek mesajları aldım, herkese çok teşekkür ediyorum. Irkçı bir saldırıya maruz kaldık ama mesajlarınız içime su serpti ve bu ülkede ne kadar çok iyi insan olduğunu bana tekrar hatırlattı. Bu tarz problemlerle bazen maalesef karşılaşıyoruz ama işimizin başındayız" ifadelerini kullandı.