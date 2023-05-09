İzmir’de "Kökünü Kurutma Operasyonu": 310 gözaltı

İzmir'de bu sabah saat 04.15 itibariyle uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56'ncı İzmir'de ise 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirildi. 2 bin 280 personelin katıldığı operasyonda 310 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

Yaklaşık 7-8 aydır yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde düğmeye basılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem polisimiz hem de jandarmamız 56'ıncı Kökünü Kurutma operasyonunu gerçekleştiriyor. 2 bin 280 arkadaşımızın katılımıyla; 1 helikopter, 35 narkotik köpeği ve teknik cihazlarla operasyon gerçekleştiriliyor. Hedeflerimizden 332'si polis, 30'u da jandarma bölgesindedir. Toplam 362 imalat, ticaret ve yöneticilik suçundan kaynaklı şüphelilere yönelik operasyon yapıyoruz. Yaklaşık 7-8 aydır İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürüttüğümüz ve gizli soruşturmacı marifetiyle yaptığımız bu operasyonda 310 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER AZALDI

Uyuşturucuya bağlı ölümler son 5 yılda 941'den 270'e düşürülmüştür diyen Bakan Soylu, "Nereden bakarsanız 3'te 1'lik bir düşüşü ortaya koymaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, özellikle 15 Temmuz'dan sonra uyuşturucuyla mücadelede ortaya koyduğu konsept ve buna bütün güvenlik kurumlarımızın, bütün mücadeleci kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonlarıyla birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır. Yine üçüncüsü uyuşturucunun en çok ikinci olarak kullanıldığını nitelendirdiğimiz metruk binalar konusunda da Türkiye'de aynı tarihlerde bir metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve yaklaşık şu ana kadar 126 bin 38 metruk bina tespit edilmiş. Bunların da bin 664'ü sadece bu yılın ilk 5 ayında belirlenmiştir. Bu 126 bin 38 binanın şu ana kadar toplam 91 bin 796'su yıkışmış, 19 bin 694'ünün metrukluğu giderilmiş ve 14 bin 500 binanın ise yıkım işlemleri metrukluğunun giderilme işlemleri devam etmektedir" diye konuştu.

360 DERECE KONSEPT GELİŞTİRİLDİ

"15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uyuşturucuyla mücadelede 360 derece bir konsept geliştirildi" diyen Bakan Soylu, "Bu konsept çerçevesinde cezaevlerinde 36 bin tutuklu ve hükümlü varken, şu anda tutuklu, hükümlü sayısı 128 bin 200 olmuştur. Bu konudaki mücadelemiz de aynı şekilde devam etmektedir. Amerika'da uyuşturucu neredeyse imtiyazlı hale getirilmiştir. Avrupa'da dahil olmak üzere bazı uyuşturucu türlerinin vatandaşlara verilebileceği bizatihi hükümet ve devlet görevlileri tarafından açıklanmaktadır. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de geçen yılla bu yıl uyuşturucu kullanım suçundaki tespitlerimiz yüzde 9,5 azalmış. İlk kez uyuşturucu ticaretine ulaşıp satanlar ise yüzde 11,5 azalmıştır. İlk kez bu yılbaşı itibariyle bu trend azalma eğilimine doğru yönelmiştir. Çünkü emniyet teşkilatımızla, jandarma teşkilatımızla aynı zamanda diğer uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket ettiğimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yepyeni bir model ortaya koyduk. Bu yeni modelle birlikte örneğin, Türkiye'nin 65 vilayetinde kanalizasyonlardan 3 ayda bir atık alıp bu atıkların hangi marka maddeler olduğunu, hangi maddede artış veya azalma olduğu yönünde o ildeki değişim bilgilerine sahip olabiliyoruz. İhbarları takip ediyoruz ve yine her ili 42 kriterle ölçümlüyoruz ve ona göre operasyonlar gerçekleştiriyoruz. 81 ilde Narko Timlerimiz ile operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yine her ilçeyi 32 kriterle takip ediyoruz. O ilçelerde uyuşturucu satışının artıp artmadığı yönündeki çalışmalarımızla değerlendirmelerde bulunuyoruz" diye belirtti.

İZMİR'DE UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

İzmirli vatandaşlara da seslenen Bakan Soylu, "Yine narko alan projelerimizi var. Bazı alanların tamamen kapatılmasını sağlıyoruz. O alanda uyuşturucu ticaretinin önlenmesini sağlıyoruz. İzmirli hemşehrilerimize özellikle şunu ifade etmek istiyorum. İzmir'de emniyetimizin ve jandarmamızın en önemli uğraş alanı uyuşturucu ve narkotikle mücadeledir. Uyuşturucu ve narkotikle mücadelede inanıyoruz ki, hem bugüne kadar yaptığımız operasyonlarla hem de bu Kökünü Kurutma Operasyonları ile İzmir'de uyuşturucunun kökünü kazıtacağız. İzmirli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Sadece kökünü kurutma operasyonları değil anlık olarak yaptığımız operasyonlarda var. Bu konudaki kararlığımız nettir. Yüz kere gelmemiz gerekiyorsa yüz kere geleceğiz ve bu illeti ülkemizden söküp atacağız ve uyuşturucunun kökünü kazıtacağız. Milletimiz emin olsun, müsterih olsun" şeklinde konuştu.

EVLATLARIMIZIN DAVRANIŞLARINI TAKİP ETMEK LAZIM

Buradan annelere seslenmek istiyorum diyen Bakan Soylu, "Benim evladım yapmaz, böyle işlere bulaşmaz dememek lazım. Allah korusun. Burada evladımızın arkadaşlarını, evladımızın davranışlarını takip etmek muhakkak bizim temel felsefemizdir. Kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, karakollarımız aynı zamanda hastanelerimiz milletimizin emrine amadedir. Karakolların, valiliklerimizin ve kaymakamlıklarımızın vasıtasıyla uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyen anneler ve babalar müracatlarıyla her türlü tedavi ve rehabilitasyon imkanları doğacaktır. Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da bu konudaki çalışmaları en üst noktadır. Özellikle yeni açılacak bahar merkezleriyle beraber Sağlık Bakanlığımız da tedavi ve rehabilitasyonda çok önemli adımı gerçekleştirecektir bundan sonra. Çünkü 5 Nisan'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylayarak resmi gazeteye yönlendirdiği uyuşturucuyla mücadelede ciddi kanun değişiklikleri var. Gerek kimyasal ve sentetik uyuşturucularda ceza miktarı, 10 yıldan 15 yıla çıktı. Tedavi ve rehabilitasyon ise doktor raporuyla resen yapılmaya başlandı. Bunlar ilgili çok önemli adımlar atıldı. En önemlilerinden bir tanesi Adalet Bakanlığı'yla yapılan çalışma çerçevesinde cezaevinde bulunan uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısına tedavi, rehabilitasyon uygulanması konusunda yeni bir süreç ortaya konuldu. Bunların hepsi uzun zamandır uyuşturucu kullananların anneleri, baba, aileleri ve yakınları tarafından istenilen kanun değişiklikleriydi. Türkiye uyuşturucuyu kendi sınırları içerisine sokma konusundaki kararlılığını ortaya koymaya devam edecektir" diye sözlerini tamamladı.