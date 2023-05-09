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Giriş Tarihi: 10.5.2023 07:26 Son Güncelleme: 10.5.2023 07:32

Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...

HDP'li 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim meydanlarında şok üstüne şok yaşıyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Düzce’de düzenlediği  miting beklenen ilgiyi görmedi. Meydan boş kaldı.

ENES GÜNEŞ
Kemal Kılıçdaroğlu’na Düzce’de büyük şok! Havadan görüntülendi...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteklediği 7'li koalisyon ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde istediğini alamıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Düzce mitinginde boş meydanlara konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ!

Bolu'nun ardından Düzce'ye geçerek vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.

Drone görüntülerinde miting alanının büyük bir kısmının boş kalması gözlerden kaçmadı. Alınan bilgiye göre mitinge 4 ile 5 bin arası vatandaşın katıldığı ifade edildi.

7'li koalisyona meydanlardan şok üstüne şok! Düzce mitinginde meydan boş kaldı | Video

VATANDAŞ 7'Lİ KAOLİSYONA İLGİSİZ!

Öte yandan seçim sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere 7'li koalisyon ortaklarının seçim mitinglerine vatandaşların ilgisiz kalması ise dikkat çekiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
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