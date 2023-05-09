Numan Kurtulmuş’tan provokasyon uyarısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı binasını ziyaret etti. Kurtulmuş burada partililere hitabının ardından Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş'a AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayları Cemal Toptancı ve Nevin Mine Vural eşlik etti.



İlk olarak ilçe binasında bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Sandıklara sahip çıkarak Allah'ın izniyle bu milletin oylarıyla bir tek oyun dahi heba olmasına müsaade etmeden sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız. Her bir sandığımıza sahip çıkacağız. Hem insanları sandığa götürmek bakımından sandığa sahip çıkacağız hem de oylar açıldıktan sonra kime oy vermiş olursa olsun bir tek oyun dahi kaybolmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve nihayetinde ilçe seçim kurulunda da ilçe seçimindeki bütün sandık tutanakları bağlanana kadar hiç yerimizden ayrılmadan ilçe seçim kurulunun sonuçlarını da tespit edeceğiz. İl seçim kurulunda da son noktaya kadar orada da sandıklara sahip çıkacağız. Ve inşallah Türkiye genelinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar bu milletin açmasına vesile olacağız" dedi.