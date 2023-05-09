O Uzman Çavuş gözaltına alındı

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingi sırasında çıkan olayları başlattığı iddia edilen Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş, gözaltına alındı. Gözaltı ve görevden alınma kararını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, Keleş'in FETÖ soruşturması ile ilgili de iddialara açıklık getirerek, '2021 yılında açılan soruşturmada, soruşturmaya yer olmadığı kararı alındığı' ifadesi yer aldı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı karar verilmişti.'