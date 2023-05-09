Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Duvar arkası ürünümüz 30’a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasında etkili oldu"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ziyaretleri kapsamında Elazığ'a geldi. Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Başkan Demir, Savunma Sanayii Elazığ İl Buluşması'nda sanayici ve akademisyenlerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, sanayiciler ve akademisyenler katıldı.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Depremin hemen sonrasında, bölgeye yönelik destek ve yardım faaliyetleri, geniş ve uzun vadeli program çerçevesinde yapılması diye düşündüğümüz iskan ve istihdam projeleri ortaya koyduk. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin bölgeye kalıcı yatırımlar ve konutların beraberinde inşa edecek bir sürece girmekti. Şirketlerimizle kafa kafaya verip hangi ilde hangi bölgede ne tür bir yatırım yapılabilir, bölgeye ne destek sağlar diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde, illerimizi teker teker gezip ziyaret ediyoruz. Bugün de Elazığ'dayız. Elazığ'a geldiğimizde de spesifik bir proje ile gelelim dedik. Malum son zamanlarda çip kriziyle beraber dünyada çip meselesinin ne kadar önemli olduğu görüldü ve Türkiye'de çip üretimi şimdiye kadar laboratuvar ölçeği dışında yok. Çip ile ilgili biz bir şirket kurduk. Bu şirketin ana sorumluluğu büyük çip politikasını öncelemek ve onunla ilgili çeşitli iş birlikleri yatırımlarını tarihe geçirmek, teknolojiye göre belirtmek ve çip kılıflama diye ilk adımı TÜYAR şirketimizle beraber inşallah burada atacağız"

"DUVAR ARKASI ÜRÜNÜMÜZ 30'A YAKIN VATANDAŞIMIZIN ENKAZDAN ÇIKARILMASINDA ETKİLİ OLDU"

Savunma Sanayi Başkanı Demir, "Akabinde benimde yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Savunma Teknolojileri Şirketlerimizin çeşitli ürünleri var. Bunlardan biri duvar arkası dediğimiz bir ürün. Meskun mahal alanlarda teröre karşı yapılan mücadelelerde duvar arkasını görüntüleyen, oradaki canlının varlığını tespit eden bir sistemdi. Depremin ardından bölgeye gönderdiğimiz ürünün ne kadar etkili olduğunu gördük. 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkartılmasında etkili oldu. Şu anda Savunma Sanayi Teknolojilerinde afet ile ilgili teknolojilerde kullanılmasının önemini gösterdi. Onlarca yeni ürünün hem Türkiye'de hem de dünyada kullanılmasının önünü açtı. Teknolojisi geliştirilerek çalışmalar devam ediyor. Bu ürünümüzün Elazığ'da üretilmesi ile ilgili Savunma Sanayi Teknoloji Şirketimizi harekete geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

YAZILIM KAMPÜSÜ OLUŞTURUP GENÇLERİMİZİ YAZILIMLA BİRE BİR ALERJİ ETMEK İSTİYORUZ

Başkan Demir, "Fırat Üniversitesi'nin ne kadar köklü ve yetkin özellikleri olduğunu biliyoruz. Türkiye genelinde de üniversitemizi yakından tanıyanlar bunu çok iyi biliyor. Bir yazılım evi kurarak HAVELSAN ve STM'nin önderliğini yaptığı siber güvenlik ve çeşitli simülasyon yazılımları var. Çok geniş bir alan. Bu alanda da kuracağımız yazılım evinde bu şirketlerimizin harekete geçireceğiz ve faaliyet göstereceği ürünlerle ilgili bir yazılım kampüsü oluşturup orada da gençlerimizi yazılımı bire bir alerji etmek istiyoruz" diye konuştu.