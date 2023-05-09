Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana’dan verdi

Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana ile birlikte 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'imden ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Depremin hemen ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. Depremde ağır can kaybı ve yıkım yaşayan 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem milletimizle dayanışmamızı gösterdik hem çalışmaları yerinde takip ettik hem de bundan sonraki işlerin planlamasını sizlerle beraber yaptık. Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. Bizde laf yok, icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak, bunun 319 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz."

Erdoğan, Adana'nın depremi nispeten daha az can kaybı ve hasarla atlatan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Adana'da sadece depremin yol açtığı yıkımları telafi etmeyi değil, gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak daha kapsamlı bir kentsel dönüşüm planladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefet, kentsel dönüşümden anlamaz, böyle bir şeyi de kabul etmez ama biz geleceğe hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah, Adana'yı burada yaşayan her bir kardeşimin, güven ve huzurla evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizden biraz sabır, biraz da destek istiyoruz. Çünkü bu büyük yükün altından ancak devlet ve millet el ele vererek kalkabiliriz. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza da yürekten inanıyorum."