Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’nın kilit ismi etkisiz

MİT'in saha ajanları, Tekin Okan'ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak Gare'de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi