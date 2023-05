The Economist’ten yeni ’siyasi’ operasyon: 14 Mayıs’a ’yön verme’ çabasında boyut atladılar! 7’li koalisyona açık destek gözler önünde

"HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR LİSTESİNE THE ECONOMİST DE EKLENECEK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, The Economist'in sistematik hale getirdiği kara propogandaya tepki gösterdi. Dağ, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına "Erdoğan gitmeli" yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs'ta bu memleketin insanları, "Hevesi kursağında kalanlar" listesine The Economist'i de ekleyecek." ifadelerini kullandı.

Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.