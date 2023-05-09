Yurtdışı oy verme işlemleri bugün tamamlanıyor: Film gibi bir yol hikayesi

Yurtdışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının kullandığı oylar Türkiye'ye işte böyle taşınacak:

BUGÜN SONA ERİYOR: 9 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte dünyanın dört bir yanından toplanan sandıklar Ankara'ya getirilecek.

ÜÇ BÖLGEYE AYRILDI: Dünya üç ayrı bölgeye ayrıldı. Yoğun oy kullanılan bölgeler için 3 uçak Türkiye'den havalanacak. Bu uçaklar belirlenen güzergahlarda uçacak. Belirlenen havalimanlarına inip kalkarak oy çuvallarını toplayacak.

DİPLOMATİK KURYE İLE: Oy torbaları kapandıktan sonra diplomatik kurye ve parti temsilcilerinin gözetiminde oy kullanılan yerlerden alınıp havalimanlarına getirilecek. Burada oyları almak için görevlendirilen uçağa yüklenecek.

ÖZEL UÇAKLA TAŞINIYOR: Uçakta, taşıma komisyonu üyeleri, parti temsilcileri yer alacak. Partiler genellikle burada diplomatik pasaportu alan milletvekillerini görevlendiriyor. Torbalar herkesin göreceği şekilde koltuklara yerleştiriliyor.

TARİFELİ UÇAKLA GELENLER: Çok az seçmeni olan bölgelerdeki ülkelerde kullanılan oylar ise tarifeli uçaklar ile Türkiye'ye taşınacak, parti temsilcileri ile getirilecek.

DÖRT KİLİTLİ SALONDA SAKLANACAK: Ankara'da toplanan oy torbaları ATO Congresium'da 4 kilitli bir salonda saklanacak. Her siyasi partiye bir anahtar verilecek.

10 BİN KİŞİ SAYACAK: 14 Mayıs günü torbalar Türkiye'deki sandıklar ile birlikte açılıp sayılmaya başlanacak. Sayımda 10 bine yakın kişinin görev alması bekleniyor.

SINIR KAPILARI: Sınır kapılarında oy kullanma işlemleri ise 14 Mayıs'a kadar sürecek. Gümrük kapılarındaki oylar bulundukları yerlerde sayılacak.