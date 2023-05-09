Haberler Gündem Haberleri Yurtdışı oy verme işlemleri bugün tamamlanıyor: Film gibi bir yol hikayesi
Giriş Tarihi: 9.5.2023 12:46

Yurtdışı oy verme işlemleri bugün tamamlanıyor: Film gibi bir yol hikayesi

14 Mayıs seçimleri için 3,4 milyon seçmenin dış temsilciliklerdeki oy kullanma işlemleri bugün sona erecek. 73 ülkede kullanılan oyların Türkiye'ye getirilip sayımı ise filmleri aratmayacak bir yol hikayesine dönüşüyor.

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Yurtdışı oy verme işlemleri bugün tamamlanıyor: Film gibi bir yol hikayesi

Yurtdışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının kullandığı oylar Türkiye'ye işte böyle taşınacak:

BUGÜN SONA ERİYOR: 9 Mayıs'ta oy verme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte dünyanın dört bir yanından toplanan sandıklar Ankara'ya getirilecek.

ÜÇ BÖLGEYE AYRILDI: Dünya üç ayrı bölgeye ayrıldı. Yoğun oy kullanılan bölgeler için 3 uçak Türkiye'den havalanacak. Bu uçaklar belirlenen güzergahlarda uçacak. Belirlenen havalimanlarına inip kalkarak oy çuvallarını toplayacak.

DİPLOMATİK KURYE İLE: Oy torbaları kapandıktan sonra diplomatik kurye ve parti temsilcilerinin gözetiminde oy kullanılan yerlerden alınıp havalimanlarına getirilecek. Burada oyları almak için görevlendirilen uçağa yüklenecek.

ÖZEL UÇAKLA TAŞINIYOR: Uçakta, taşıma komisyonu üyeleri, parti temsilcileri yer alacak. Partiler genellikle burada diplomatik pasaportu alan milletvekillerini görevlendiriyor. Torbalar herkesin göreceği şekilde koltuklara yerleştiriliyor.

TARİFELİ UÇAKLA GELENLER: Çok az seçmeni olan bölgelerdeki ülkelerde kullanılan oylar ise tarifeli uçaklar ile Türkiye'ye taşınacak, parti temsilcileri ile getirilecek.

DÖRT KİLİTLİ SALONDA SAKLANACAK: Ankara'da toplanan oy torbaları ATO Congresium'da 4 kilitli bir salonda saklanacak. Her siyasi partiye bir anahtar verilecek.

10 BİN KİŞİ SAYACAK: 14 Mayıs günü torbalar Türkiye'deki sandıklar ile birlikte açılıp sayılmaya başlanacak. Sayımda 10 bine yakın kişinin görev alması bekleniyor.

SINIR KAPILARI: Sınır kapılarında oy kullanma işlemleri ise 14 Mayıs'a kadar sürecek. Gümrük kapılarındaki oylar bulundukları yerlerde sayılacak.

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Yurtdışı oy verme işlemleri bugün tamamlanıyor: Film gibi bir yol hikayesi
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