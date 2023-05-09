Yurtdışı temsilciliklerde oy verme süreci sona erdi

YSK, yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. YSK tarafından yapılan açıklamada, "Yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 531 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 125 bin 479 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 817 bin 10'dur. Gümrüklerde ise Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edecek" denildi.

Yurt dışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı.