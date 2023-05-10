AK Parti’nin en genç milletvekili adayı Zehranur Aydemir: Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nın Gençliğin Yüzyılı olması

Çalışmaların yoğunluğu sizi etkiliyor mu?

18 yaşımdan itibaren AK Parti teşkilatlarının içerisinde olduğum için milletvekillerinin ve teşkilatta yer alan insanların ne denli yoğun çalıştıklarını biliyorum. Elbette seçim süreçleri bu yoğunluğun katlanarak arttığı süreçlerdir. Diyebilirim ki genç olmanın bu süreçte olumlu bir etkisi oluyor. Enerjiniz, azminiz ve hevesiniz hep yüksek oluyor. Ama tabi ki yoğunluk sadece benim için değil. Tüm adaylarımız sahada, tüm gün süren saha programlarımız oluyor. Ancak AK Parti güçlü bir teşkilatlanma yapısına sahip olduğu için ve sadece seçimlerde değil her daim sahada olduğu için AK Parti mensupları olarak bu yoğunluğa aşinayız. Son günlerde daha yoğun bir çalışma ile inşallah 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bir seçim zaferine daha şahitlik edeceğiz.

Muhalefet siyasetini büyük oranda genç seçmen üzerinden kurguluyor… Fakat listelerini kontrol ettiğimizde karşımıza farklı bir tablo çıkıyor. AK Parti listelerinde sizin gibi genç isimlere rastlamak daha çok mümkün bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu seçimlerde 6 milyon oy kullanacak yeni seçmen var ve muhalefet, en kolay gençleri manipüle edebiliriz diye düşünüyor. Muhalefet partileri özellikle son yıllarda sanal bir gençlik tanımlaması yaptılar. Bu sanal tanımlamalar üzerinden gençleri milli değerlerden uzak, oportünist, seküler ve muhalif olarak değerlendirdiler. Ve sonrasında "Z Kuşağı AK Parti karşıtıdır" gibi gerçeklikten uzak bir düşüncenin içerisinde oldular, temennilerini birer veriymiş gibi kamuoyuna sundular. Ancak gerçek gün gibi ortada; AK Parti her seçimde gençlerden en çok oyu alan parti olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle olmasa 2002'de aldığı 11 milyon oyu 2018'de nasıl 26 milyona çıkaracaktı? Gençlerden oy almadan gençlerin desteğini almadan bu kadar süre iktidarda durabilmek mümkün müdür?