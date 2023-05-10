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Giriş Tarihi: 10.5.2023 16:56 Son Güncelleme: 10.5.2023 17:10

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde konuşuyor. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız." dedi.

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: FETÖ’nün, KHK’lıların, canilerin umududur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Giresun mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Giresun'u çok seviyoruz. Giresun'a bakınca Milli Mücadele yıllarının hatıralarını görüyoruz. Giresun'un zilletle işi olmaz. Terör ittifakıyla bağlantısı olamaz. Giresun vatan ve milelt sevdalısıdır. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerine bakınız. Türkiye'ye hayrı dokunacak tek bir zihniyet göremezsiniz. Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Devleti yıktırmayacağız. Gerekirse hepimzi Topla Osman olur bu vatana göğsümüzü siper ederiz.

Yalova'da yaptığım açıklamaya cevap İYİ Parti Genel Başkanı'ndan geldi. Ben PKK'lı teröristlere taşı attım ses İYİ Parti Başkanı'ndan çıktı."

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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: FETÖ'nün, KHK'lıların, canilerin umududur
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