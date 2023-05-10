Bakan Çavuşoğlu Moskova dönüşü konuştu: PKK,YPG ve DEAŞ’a yönelik mücadelede görüş birliği var

Rusya'nın ev sahipliğinde 4 ülkenin Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya geldiklerini de belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Toplantı son derece olumlu bir atmosferde yapıcı ve verimli geçti. Sürecin tarafları olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak mücadelede tam bir görüş birliğimiz var. Bugünkü toplantıda BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca siyasi surecin ilerletilmesini vurguladık. İnsanı konularında da iş birliğinin önemine dikkat çektik" dedi.

GEREKLİ ALTYAPIYI HAZIRLAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dörtlü toplantıda sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli alt yapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da ele aldıklarını da açıkladı. Türkiye olarak bu sureci ön koşulsuz olarak ve iyi niyetle sürdürülmesinden yana olduklarını da belirten Çavuşoğlu, "Surecin somut adımlarla ileri taşınabileceğini düşünüyoruz. Başlattığımız bu süreç Suriye'deki surecin çözümüne de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle siyasi surecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına büyük önem veriyoruz" dedi.

"İSTİKRAR UNSURU OLUŞTURULMASIGEREKİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması için özellikle istikrar ortamının oluşturulması ve istikrar ortamı için de terörün ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmelerde üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını da belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bugün ki toplantıda somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve surecin aşamalı olarak ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımları ile bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin en kısa surede bir araya gelmesi öngörülüyor. Moskova ziyaretimiz sırasında ikili görüşmelerim de oldu. Önce Rusya mevkidaşım ile bir araya geldim. Suriye ile kısa bir görüş alışverişinden sonra ikili konuları aldık. Ukrayna'daki durumu değerlendirdik. Kafkasya'daki gelişmeleri ve İstanbul Tahıl Anlaşmasını da ele aldık. Son durum nedir? Nasıl uzatacağımızı konuştuk" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞECEK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için İstanbul'da Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM olarak bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bugün başlayacak yarın da devam edecek toplantıdan olumlu bir netice alınmasına değinen Dışişleri Bakını Çavuşoğlu, "Biz sayın Cumhurbaşkanımız son noktada Putin ile de görüşecek. En az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alacağımızı düşünüyorum" dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Moskova'da İran Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi vererek, "Bölgesel konuları ele aldık. Azerbaycan İran ilişkileri ve İran ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı bunları da değerlendirdik. Bir de tabi nükleer anlaşma dediğimiz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri ile İran arasında bir anlaşma vardı bu anlaşma askıya alınmıştı, şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı, bu konudaki son gelişmeleri de ele almış olduk" diye konuştu.