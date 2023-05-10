Bakan Kurum: İstanbul’da riskli yapı bırakmayacağız





"BU ŞEHİRDE TEK BİR RİSKLİ YAPI DAHİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Tabii ki İstanbul'a kazandırdığımız eserleri hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'güvenli konutlar, huzurlu yuvalar' diyoruz. 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk yüzyılın dönüşümü', 'yarısı bizden, yarısı devletten' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde; toplam 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız ne biliyor musunuz? Tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Üsküdarlı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza teveccüh gösteriyor. Sizlere, Üsküdarlı kardeşlerimize geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Bu şehirde hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. Bu şehrin hangi ilçesinde, hangi sokağında, hangi caddesinde olursa olsun tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız" dedi.