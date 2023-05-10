Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Alevi videoları yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Miting turuna Batman'da devam eden Başkan Erdoğan, coşkulu kalabalığa hitap ediyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Bugün Batman'da 55 bin kişi var. Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz?
Batman'ın güzel insanları, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Batman'ın tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.
Heyecanınızdan vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Dicle size nasıl sevdalıysa biz de size kara sevdalıyız Batman. Biz Batman'ı birileri gibi istismar için değil, Allah için seviyoruz. Başkaları Batman'ın yolalrını sadece seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'ın misafiri olduk.
Partimizin kongreleri vesilesiyle dava arkadaşlarımızla dayanışmamızı güçlendirdik. Batmanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik ve çözüm yolları aradık.
"ALEVİ VİDEOSU YAYINLAYAN FİTNE TÜCCARLARI BİZİ BÖLEMEZ"
Bugün de Batman'a sadece seçim mitingi yapmaya gelmedik. Bugün Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız, hem kader ortağıyız.
Batman'a 25 yşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldik. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman'ın kadınları birilerini sandığa gömer.
Hiç kimse aramıza giremez, aramızı açamaz. Ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlığı... Bunların hiçbiri ebedi kardeşliğimizi bozamaz. Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez.
"BU HİKAYEYİ BİRLİKTE YAZDIK"
Biz bu topraklarda bin yıldır iç içe, omuz omuza yaşadık. Gerekirse istiklal ve istikbalimizi korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale Şehitliğinde koyun koyuna yatanlar bizim atamızdır. Cumhuriyeti bir umut olarak kuranlar bizim dedelerimizdir. Tek parti CHP'sinde zulüm edilenler de yine bizim büyüklerimizdir.
Menderes'le, Özal'la, Erbakan'la yol yürüyen bizleriz. Terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. Bu hikayeyi birlikte yazdık.
14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Kardeşlerim şu anda bir Selo var selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor_ Selo'yu çıakrtacağım diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz, ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız.
Batman'ın tercihinin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağından yaan şüphem yok."