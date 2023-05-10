Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Alevi videoları yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez

"ALEVİ VİDEOSU YAYINLAYAN FİTNE TÜCCARLARI BİZİ BÖLEMEZ"

Bugün de Batman'a sadece seçim mitingi yapmaya gelmedik. Bugün Batman'la dertleşelim, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim dedik. Çünkü biz Batmanlıyla hem yol arkadaşıyız, hem kader ortağıyız.

Batman'a 25 yşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldik. O gelişimde de kadınların meydanda nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman'ın kadınları birilerini sandığa gömer.

Hiç kimse aramıza giremez, aramızı açamaz. Ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlığı... Bunların hiçbiri ebedi kardeşliğimizi bozamaz. Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları bizi bölemez.