CHP’de bu kez depremzede kadına tacız: ‘Dağa bayıra çıkalım gezelim, takılalım...’

CHP'detaciz skandallarına bir yenisi eklendi. Deprem bölgesinden Trabzon'a gelen 2 çocuk annesi depremzede T.A. (35) yardım istediği CHP il yönetim kurulu üyesi K.G.'nin tacizine uğradı. K.G. isimli adam Whatsapp'ta yazıştığı kadına "Gel dağa bayıra gidelim, gezelim, takılalım" diyerek taciz etti. Adıyaman'da yaşanan depremde evi yıkılan ve 4 aydır eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi T.A. yaklaşık 2 buçuk aydır Trabzon'da KYK yurtlarında misafir olarak kalıyor.Genç kadın bir yakını aracılığıyla CHP Trabzon İl Başkanlığı'na giderek maddi yardım istedi. İddiaya göre CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz de CHP il yönetim kurulu üyesi K.G.'ye talimat vererek depremzede kadına yardım edilmesini söyledi. Yaşadıklarını Sabah'a anlatan genç kadın, "İl yönetim kurulu üyesi K.G. isimli kişi bana hafta içi yoğun çalıştığını ancak hafta sonu yardım edebileceğini söyledi. Bana Whatsapp'tan 'Sana yardım edeceğim, yarın sabah alırım seni, dağa bayıra çıkarız, gezer takılırız' diye teklifte bulundu. Ben de ona 'Ne demek bu, niye sizinle baş başa takılayım' diyerek tepki gösterdim. Bu olay benim şahsıma hakarettir. 12 yaşında ve 9 yaşında iki erkek çocuğum var. Maksadı yardım etmek değil, benimle oturmak, çay kahve içmekmiş. Bu yaşadığım taciz olayıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Onlara hakkımı helal etmeyeceğim" diye konuştu.