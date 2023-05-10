Dağlar terörden temizlendi

dönem PKK'nın irili ufaklı kamplarının yer aldığı Tendürek, Cudi, Gabar, Munzur, Sümbül, Goman, Herekol, Kato, Bağok, İkiyaka, Mereto ve Görese Dağları ile örgütün 'Küçük Kandil' olarak adlandırıldığı Şırnak ve Hakkâri arasında yer alan Faraşin Yaylası ile Muş, Bingöl ve Diyarbakır üçgenindeki Şenyayla gibi birçok bölge son dönemde tamamen terörden arındırıldı.Söz konusu bölgeler, halkın artık ziyaret edebileceği yerler haline geldi. Yine Zap Vadisi sınırında yer alan Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı sıfır noktada yer alan köylerine geri dönenler, topraklarını ekip biçerek tarım yapmaya başladı.Çukurca ilçesindeki Zap Nehri'nde rafting yapılıyor. Bu arada terörün sona erdiği söz konusu bölgedeki dağlarda son dönemlerde yabani hayvan popülasyonun da da artış sağlandığı gözlendi.Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak'ta tesis edilen huzur ve güven ortamıyla birlikte Kato, Cudi ve Gabar'da da halaylar eşliğinde davul ve zurna sesleri yükseldiğini belirterek, "Bölge insanımız artık en güzel şekilde etkinliklerini ve şenliklerini yapabiliyor ve bundan sonra da devam edecek" dedi.Hakkâri Valisi/Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık da "Hakkâri dağları artık sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor" ifadelerine yer verdi.