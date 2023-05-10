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Giriş Tarihi: 10.5.2023 22:26

Emine Erdoğan'dan Batman ve Mardin'deki coşkulu kalabalığa teşekkür

Batman ve Mardin’de düzenlenen törenlere katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda coşkulu kalabalığa dikkat çekerek, mitinge katılanlara teşekkür etti.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Batman ve Mardin’deki coşkulu kalabalığa teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Batman ve Mardin'de düzenlenen mitinglere katıldı.

"GÖNÜL KAPILARINI AÇTILAR"

Milletvekili adaylarının tanıtıldığı miting sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bize gönül kapılarını açan Batman'a teşekkürler! Açılışını gerçekleştirdiğimiz Necat Nasıroğlu Külliyesi, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Külliyenin, gençlik ve bilim merkezleriyle birlikte kenti kucaklayan bir sosyal yaşam kompleksi olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"MEDENİYETLERİ BAĞRINA BASAN ŞEHİR"

Emine Erdoğan, daha sonra Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleşen mitinge katıldı. Erdoğan, çoşkulu miting sonrası şunları söyledi:

"İnançları, kültürleri, medeniyetleri kardeşçe bağrına basan kadim şehir Mardin! Teşekkürler Mardin!"

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Emine Erdoğan'dan Batman ve Mardin'deki coşkulu kalabalığa teşekkür
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