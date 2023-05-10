Fuat Oktay: ’Türkiye Yüzyılı’ gençlerin yüzyılı olacak

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadim medeniyeti gençlerle inşa ettiklerini, gençlerle bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlattıklarını ve dünyaları fethettiklerini belirterek, tarihin en şanlı sayfalarını gençlerin yazdığını, Cumhuriyet'in gençlerin omuzları üzerinde yükseldiğini ifade etti.

Oktay, son yıllarda da parlak başarılara imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Acı dolu sayfalarımız da oldu elbet… Tek parti zihniyeti, uçak üreten, tren üreten, ülkemizi demir ağlarla ören genç müteşebbislerimizin önüne engeller koydu. Gençlerimiz kamplara ayrıldı, sağcı-solcu diye etiketlendi. Özgürlükleri ellerinden alındı. Üniversite sınavlarında farklı katsayılar uygulandı, eğitimde fırsat eşitliği alındı gençlerimizin elinden. İşte bütün bu engellerin, bariyerlerin hepsini biz kaldırdık. Özgürlük, eşitlik ve fırsatlar sağladık. Seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürdük." değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

Şimdi gençlerle tarih yazdıklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Dünyanın hayranlık beslediği genç müzisyen ve oyuncularımız, büyük rekorlara imza atan sporcularımız, dünya çapında okunan genç yazarlarımız var. Genç mühendislerimiz dünyaya parmak ısırtıyor. Son yıllarda savunma sanayinde ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerimizin ardında gençlerimizin enerjisi saklı. Düşmana korku, dosta güven veren İHA, SİHA, TCG Anadolu, Atak helikopterler, KAAN ve daha pek çok yerli üretimde genç girişimcilerimiz var. İlk yerli ve milli arabamız Togg'un, uzaya fırlattığımız İMECE uydumuzun arkasında genç tasarımcılarımız, genç mühendislerimiz, genç işçilerimizin üstün emekleri var. Onurlu bir tarihimiz var, ne mutlu ki, düşünen, üreten, kafası zehir gibi çalışan TEKNOFEST gençliği sayesinde, geleceğimiz de onurlu olacak. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Sizlerle yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. 14 Mayıs'la birlikte, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hız kazandıracağız. Biz, gençlerimize destek olacağız, sizler de yeni başarılara yelken açacaksınız."

Oktay, paylaşımında, gelecek dönemde üniversite sınavlarını yılda bir değil birden fazla yapacaklarını, kamuda işe alımlarda mülakatları kaldıracaklarını, yazılı sınavlarda alınan puanların sıralamada öncelikli olacağını ve yeni ev kuran gençlere maddi destek sağlayacaklarını aktararak, "Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Biz size güveniyoruz, siz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenin. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır. Bütün gençlerimize gönülden selamlar." ifadesine yer verdi.