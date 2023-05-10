Gaziantep’te saldırıya uğrayan AK Partililerden sanatçılara çağrı: Biz de genciz! Bize neden sahip çıkmıyorsunuz?

CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Parti gençlik kollarına silahlı saldırı düzenledi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ SİLAHA SARILDI!

Şehitkamil ilçesinin Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Sanko AVM yanında bulunan ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında stant faaliyetleri yürüttüğü alanda AK Parti ve CHP stantlarında bulunan partili şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı.

Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay sırasında CHP Şehitkamil İlçe Belediye Meclis üyesi Ersin Atar'ın taşıma ruhsatlı silahı ile havaya ateş açtığının görülmesi üzerine Atar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





(Gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar)

AK PARTİLİLERİ HEDEF ALDILAR!

Olay yerinde İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın da yer aldığı öğrenildi. Her iki parti mensuplarının birlikte AK Parti standına ve AK Partililere saldırdığı öğrenildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN AK PARTİLİLER OLAY ANINI ANLATTI:



AK Parti Üyesi Burak Bakar:



Biz normal bir aydan beri stant çalışmalarımızı yapıyoruz. Herhangi bir partinin standı yoktu. Dün oraya bizimle kavga etmek için geldikleri netti. Biz sakinlikle orada beklemeye devam ettik, işimizi yapmaya devam ettik, durmadan çalışmaya devam ettik. Bize anons geldi, otobüse geçerken biz, şoför duymayan arkadaşlar için kornaya bastı.

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"BUNLARIN BİR KAÇINI ÖLDÜREYİM" GİBİ CÜMLELER KURDU

Şoförün kornaya basmasıyla onların cam şişeleri, su şişeleri paspas sapları bize saldırmaya başladılar. Biz kendimizi korumak amacıyla karşılık verdik. Ersin Atar diye biri 'Bunların yaptıkları yeter. Bunların bir kaçını öldüreyim' gibi cümleler kurdu. Belindeki silahı çıkardı. Havaya iki el ateş etti. Polisler araya girdi. Biz sakinlikle oradan ayrılıyorduk. Gençler otobüse bindi. O zaman da bir taşlı saldırı oldu.





SANATÇILARA ÇAĞRI: BİZ DE GENCİZ



Bu kadar ünlü sanatçı var. Dünkü olayda da İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ersin Atar, belindeki silahı çekti havaya doğru ateş açtı. Bunu gündem yapmadılar. Bu sanatçıları bekliyoruz meydana. Biz de genciz. Hiçbir şekilde açıklama bile yapmadılar.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU!

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te CHP'lilerin saldırdığı ve yaralanıp hastaneye kaldırılan AK Parti gençlik kolları üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gül'ü arayıp yaralılar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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AK PARTİLİ GÜL'DEN BÖLGEDE AÇIKLAMA

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Abdulhamit Gül, olayın yaşandığı bölgeye gelerek partilerle görüştü. Gül, gazetecilere, partililerinin bölgede 1 aya yakın süredir stant kurarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Çalışmaların demokrasi şöleni içerisinde yapıldığını ifade eden Gül, "Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır, şiddetle kınıyorum. Yaralı arkadaşlarımız var." dedi.

Taşlı, sopalı saldırıda kentin merkezi bölgesinde silahın çekildiğini vurgulayan Gül, hukuk mercilerinin tarafsız ve bağımsız şekilde gereğini yapacağını dile getirdi.

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Gül, şunları kaydetti: Demokrasimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıkta bu anlamda, demokrasiye, gençlere yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantepli hemşerilerimiz verecektir. Gaziantep bir huzur şehridir, birliğin beraberliğin şehridir, Biz bu seçimin birlik, beraberlik, huzur içerisinde geçmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyeti sunacağız.