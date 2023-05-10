HDP destekli 7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Meral Akşener, Çanakkale mitinginde yaptığı gönderme ile tepki çekti. Eline aldığı süpürge ile göndermelerde bulunan Akşener, kendi bozuk üslubunu görmezden gelerek, hiçbir seçime böyle bir dille gitmediklerini söyledi.

Meral Akşener'den tepki çeken üslup: Süpürgenin sapı ile başka bir şey... | Video

"SAPINI SÖYLEMİYORUM SAPI İLE BAŞKA BİR ŞEY..."

Akşener, sahnede konuşma yaptığı sırada eline aldığı süpürgeyi göstererek "Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.