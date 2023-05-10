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Giriş Tarihi: 10.5.2023

MİT’ten Gara’ya bir çizik daha

İLKER TURAK İLKER TURAK
MİT’ten Gara’ya bir çizik daha
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Özel Güç Havacılık Birimi sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekin Okan, 2018'de Şırnak şehir merkezine, 2021'de Diyarbakır ve Batman Havalimanı'na drone ile yapılan saldırıları yönetti. Teröristin, saldırılarda kullanılan drone'ların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulunan terörist Tekin Okan'ın Türkiye'ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi.
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MİT’ten Gara’ya bir çizik daha
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