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Giriş Tarihi: 10.5.2023 10:55 Son Güncelleme: 10.5.2023 11:09

MSB duyurdu: FETÖ'cü ve PKK'lı 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB duyurdu: FETÖ’cü ve PKK’lı 8 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, ikisinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB duyurdu: FETÖ'cü ve PKK'lı 8 kişi yakalandı
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