Son dakika: Başkan Erdoğan: Hedefimiz sivil anayasaya kavuşmak

Her ne kadar vesayet dönemi, hayali ve hevesiyle yargı kurumumuza saldıran varsa da artık bu taktik söylemlerine kimse itibar etimiyor.

"HEDEFİMİZ SİVİL ANAYASAYA KAVUŞMAK"

Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 1980'li, 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık ve sostyal gerilim dönemiydi. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat... Ülkemize bu utancı yaşatan siyasiden akademisyene hiçkimseyi unutmayacağız.