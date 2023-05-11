15 Temmuz gazisinden Millet İttifakı’na tepki: Hainlere ne söz verdiniz

CHP'ninbaşını çektiği Millet İttifakı ortaklarının, kendilerine desteğini açıklayan HDP'nin PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük vaadine karşı suskun kalması ve FETÖ'ye destek niteliğindeki açıklamaları tepki çekiyor. 15 Temmuz Gazisi Halit Şener (42), "Gözlerini bile kırpmadan bize ateş eden hainlere ne söz verdiniz?" diyerek tepki gösterdi. Gazi Halit Şener, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi haberini misafirlikteyken aldı. Şener, Konya sokaklarında askeri hareketlilik göremeyince bir iş arkadaşı ile birlikte Ankara'ya gitmeye karar verdi. O dönem eşi 5 aylık hamile olan Şener, telefonla aradığı eşine 'Birazdan gelirim' diyerek Ankara'ya doğru yola çıktı. Şener, Genelkurmay önünde FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş sonucu sol bacağından vurulup gazi oldu.Şener, katıldığı bir televizyon programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Şener şunları söyledi:Bunlar FETÖ elebaşına sayın diyor, teröristlere sözler veriyorlar. Gözlerini bile kırpmadan bize ateş eden hainlere ne söz verdiniz? Onlara bizim kanımızdan, şehitlerimizin kanından daha önemli ne söz verdiniz de oy vermezler diye 'Sayın' diyorsunuz? Onlardan değil milletten korkun. Siz de bizler gibi canınızı değil de vatanınızı düşünüp 15 Temmuz'da sokaklara çıksaydınız o haine bunu diyemezdiniz. Öcalan'ı, Demirtaş'ı çıkartacaklarını söylüyorlar. Bunlar bu ülkeyi 'muz cumhuriyeti' sanıyorlar. Milleti de kendileri gibi omurgasız zannediyorlar. Unutmasınlar bu devlet ve bu millet, ne FETÖ'yü, ne Öcalan'ı ne de diğer teröristleri affeder. Onlara sayın diyenleri de affetmeyeceği gibi.HDP'ye, FETÖ'ye, Amerika'ya, Avrupa'ya ne söz verdiler açıklasınlar. Milliyetçi geçinen ortakları 'Duymadım, bilmiyorum' havalarında. Karamollaoğlu 'Yeter ki koltuk versinler, hepsine olur' diyor. HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a, Selahattin Demirtaş'a özgürlük, özerk yönetim istiyor. Bu devlet sizin parti teşkilatınız değil.