24 ülkeden 66 âlimin "Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verin" çağrısı: "Sessiz kalamayız!"

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve genel seçimleri öncesinde İslam âleminde de seçimlere dair açıklamalar yapılıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki dış politikadaki adımları da İslam dünyasında beğeniyle karşılanıyor.

24 ÜLKEDEN 66 ÂLİMDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYİN ÇAĞRISI

24 ülkeden 66 İslam âlimin imzasının yer aldığı "Milletin âlimlerinden Erdoğan'ın seçilmesi çağrısı" bildiride Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Mısır, Filistin, Pakistan, Moritanya, Irak, Yemen gibi birçok ülkedeki âlimin imzasının yer aldığı çağrıda Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri, Sünni Âlimler Derneği Genel Sekreteri, Filistin Âlimler Derneği Başkanı ve Libya Baş Müftüsünün gibi âlimlerin imzası bulunuyor.

İSLAM ÂLİMLERİ: "SESSİZ KALAMAYIZ!"

Âlimlerin imzaladığı imza metninde ise Türkiye seçimlerindeki sonuçların Türkiye içindeki ve dışındaki Müslümanları etkileyeceği ve İslam dünyasını etkileyen bir konu olduğu için önemli olduğu vurgulanıp İslam dünyasındaki âlimlerin Türkiye'deki seçimlerle ilgili sessiz kalamayacağı vurgulandı.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A VE AK PARTİ'YE OY VERİN!"

Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi, başkent Trablus'un işgalinin durdurulması, Suriye'ye müdahale ve kuzey bölgelerin emniyete alınması, 2017 krizinde Katar'a desteği, işgal altındaki bölgenin Ermenistan'dan kurtarılması için Azerbaycan'a desteği, Batı'nın Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaretlerine karşı sağlam Türk duruşu ve Ayasofya'nın cami olarak açılması ve Kudüs konusundaki istikrarlı tutumunun hatırlatıldığı açıklamada bu politikaların devam etmesi için Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy verilmesi gerektiği belirtildi. Çağrıda, Başkan Erdoğan'ın karşısındaki tarafların sayılan politikaların karşısında yer aldığı ifade edilip Türkiye'nin güçlü politikalarının devam etmesi için "Bu seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan Müslümanlar sandığa gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vermelidir" ifadeleri kullanıldı.