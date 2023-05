AK Parti Sözcüsü Çelik: Şimdiden tek parti zihniyetini hortlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar

AK Parti'nin Adana milletvekili adayı Çelik, Yüreğir Belediyesi tarafından Doğankent Mahallesi'nde kurulan Çayır Mera Parkı Millet Bahçesi açılışına Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Togg'la ilk defa Adana sokaklarında ilerlediklerini söyledi.

Yol boyunca da teşkilatla, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Çelik, "Yıllar evvel Türkiye devrim otomobilini yapmaya çalışırken, devrim otomobiline tuzaklar kurulup, engeller çıkarılıp, Türkiye'nin kendi otomobilini yapması engellenmişti ama şimdi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Devrim otomobilini onlar yaptırmadılar ama devrin otomobilini yaptık'. Peki bu hayalleri vizyona, bu vizyonu gerçeğe dönüştüren iradenin adı nedir? Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de eserler ve hizmetler konusunda büyük devrimler yaptığını aktaran Çelik, ancak gerçekleştirdiği en büyük devrimin zihniyet ve öz güven devrimi olduğunu söyledi.

"BİRLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ DAHA KUVVETLİ TUTACAĞIZ"

Kendilerine "Yapamazsınız, başaramazsınız, gerçekleştiremezsiniz" diyenlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başarırız, yaparız" dediğini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her tarafı bu şekilde işte mücevherlerle donandı. Biz hem bu zihniyet devrimlerini gerçekleştirirken hem bu zihniyet devrimlerinin arkasından insanımız için eser ve hizmet siyasetini ortaya koyarken, karşımızdakiler bunu engellemekle meşguldüler. Ne zaman bir hizmete imza atmak, ülkeye bir kazanım getirmek istesek karşımıza çıktılar. Şimdi sanki bütün bu kazanımları engellemek için karşımızda değillermiş gibi, bütün geçmişleri bu şaibeli ve kirli siyasetle bulaşmış bir şekilde ortada durmuyormuş gibi çıkmışlar Cumhurbaşkanı'mızın karşısında, 'Şunu biz daha iyi yaparız, bunu biz daha iyi yaparız' diyorlar. Şimdiye kadar yaptıkları bir şey yok. Bunlara dikili ağacı versen onu kuruturlar. Onun için 14 Mayıs'a giderken birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daha kuvvetli tutacağız."

Karşılarındaki adayın Alevi-Sünni meselesini seçim zamanında bir siyasi tartışma olarak açtığını belirten Çelik, bu memlekette Türk-Kürt, Alevi-Sünni arasında bir ayrımın bulunmadığını herkesin kardeş olduğunu söyledi.

Çelik, araya fitne, ayrılık gayrılık sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini aktararak, bunun için de 14 Mayıs'ta sandıklara Recep Tayyip Erdoğan mührünü vuracaklarını dile getirdi.

Bugün en düşük memur ücretlerinin açıklandığını hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçinin, memurun, emekçinin, çalışanların, çiftçilerin, köylünün yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

"ONLARIN KUMPASLARI, BİZİM SİYASİ HAREKETİMİZE SÖKMEZ"

Muhalefeti eleştiren Çelik şöyle konuştu:

"Çıkıyorlar, adaylar üzerinde baskı, dayatma yapıyorlar. Şimdiden tek parti zihniyetini hortlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama bilmedikleri bir şey var, karşılarında hiç kimseden korkmayan, hiçbir geri adım atmayan Recep Tayyip Erdoğan var. Onların kumpasları, bizim siyasi hareketimize sökmez. Onların kaos planlarına en başta Yüreğirliler, Adanalılar, Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımız asla ve asla müsaade etmez."

Çelik, 6'lı masanın kaç ortağının bulunduğunun belli olmadığını, hepsinin birleşme sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyledi.

"Tabii ki demokraside, herkes herkese karşı olur ama ortaya bir iddia, memleketi yönetecek proje, siyaset koyar. Bunların bir planı, programı, siyaseti yok" diyen Çelik, "Birinin 'evet' dediğine öbürü 'hayır' diyor. Dolayısıyla buradan memleketin hayrına, Türkiye'nin hayrına çıkacak herhangi bir şey yok. Onun için işimizi sıkı tutacağız, az bir zaman kaldı, sakın ola ki gevşemeyelim, her bir oy kıymetlidir. Hepiniz, akrabalarınızı, kardeşlerinizi, komşularınızı arayın ve hepsini Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifak'ına oy vermeye davet edin. Bu sefer her zamankinden çok daha sıkı tutacağız işi. Bu sefer her zamankinden daha büyük bir güçle sandıklara sarılacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, herkesin oyuna sahip çıkmasını, sandıkları korumasını istedi.

"BİZİM SİYASETİMİZ KARDEŞLİK SİYASETİDİR"

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Çelik, bugün seçim çalışmaları sırasında AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'in tehdit edildiğini anımsattı.

"Onların siyaseti nifak siyasetidir. Bizim siyasetimiz kardeşlik siyasetidir" diyen Çelik, şöyle konuştu.

"Adana'nın her tarafında herkes, serbest siyasi propagandayla faaliyetini yapıyor. Biz kimseyi tehdit ediyor muyuz? Hiç kimsenin önünü kesiyor muyuz? Seçim bürolarımıza ya bıçaklı saldırı oluyor, ilçe binamıza pompalı tüfekle saldırıyorlar, kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Barıştan, sulhtan, demokrasiden, sağduyudan, kardeşlikten ayrılıyor muyuz? Ayrılmıyoruz. Bunlar sandıkta kaybedeceklerini görünce işte böyle rezilce ifadelerle kardeşlerimize saldırmaya kalkıyorlar. Ama bizim kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Adana'nın her yerinde güzellikle, kardeşlikle, tatlı dağıtarak, tatlı konuşarak bütün hemşehrilerimizle buluşuyorlar. Onların siyaseti nifak siyasetidir. Bizim siyasetimiz kardeşlik siyasetidir. Biz bunlarla değil, biz bunların ağa babalarıyla mücadele etmişiz. Bunların sırtını dayadıkları terör örgütlerine biz haddini bildirmişiz. O terör örgütlerinin sırtını dayadığı patronlarıyla mücadele etmişiz. Bütün onlara karşı Tayyip Erdoğan çıkmış, dünyanın her yerinde 'one minute' diyerek Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunmuş."

Çelik, millete hizmet yolunda kimseden korkmadıklarını, geri adım atmadıklarını, 14 Mayıs'ta sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na mührü basarak gerekli cevabı vereceklerini kaydetti.