Ankara-Erzincan 3 saate inecek

Ankara-Sivas hızlı tren hattının hizmete girmesinin ardından gözler Sivas-Erzincan hattına çevrildi. Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivas'tan sonra faaliyete geçecek ilk hattın Erzincan olacağını müjdeledi. Karaman "Yılların hayali gerçek olacak ve Sivas- Erzincan hattı tamamlanacak. Bu hat tamamlandığında Erzincan-Ankara arası 3 saate inecek.Biz yolları bölüp insanları kavuşturduk. Türkiye'nin değil Avrupa'nın, dünyanın en büyük tünellerini açtık. Erzincan'ı da hızlı tren konforuna en kısa sürede kavuşturacağız. Başkaları laf yapar, biz iş yaparız" dedi. Karaman "Hattın Erzincan'dan sonra Erzurum ve Kars'a kadar gelmesi için projeler tamamlandı. Hızlı tren hatlarının hayata geçmesi ile Erzurum-Ankara arası 4 saat, Kars-Ankara arası 5 saate gidilebilecek. Ankara'dan İstanbul'a devam eden hatlarla birlikte Kars'tan hızlı trene binen bir yolcu 8 saate İstanbul'a varabilecek" diye konuştu.